Freundschaft statt Hass: Russische Familie in Rostock nimmt Ukraine-Flüchtlinge auf

Rostock

Vasyl Lapchuk legt sein Smartphone gar nicht aus der Hand. Ständig erreichen ihn neue Nachrichten aus der Heimat. Und er kontrolliert die Internet-Kameras, die auf seine kleine Transformatorenfabrik im ukrainischen Saporischschja gerichtet sind. Noch steht alles. Vasyl kann nicht selbst vor Ort sein, der Krieg zwang ihn und seine Familie zur Flucht nach Deutschland.

Während Russen sein Land in Schutt und Asche legen, ist er in Rostock ausgerechnet bei einer geborenen Russin untergekommen: Mila Zarkh und ihre Familie nahmen Vasyl, dessen Frau Marina und Tochter Kseniia ganz selbstverständlich bei sich auf. Vasyl ist sehr dankbar für den herzlichen Empfang: „Zwischen uns gibt es keine Grenze. Was zählt, ist doch der Mensch.“

„Ich bin stolzer Ukrainer, aber hasse nicht das russische Volk“

Dass angesichts der Bilder von Zerstörung, Leid und Massengräbern auch Hass auf die Verantwortlichen aufkommt, kann Vasyl nicht leugnen: „Wenn ich das sehe, empfinde ich großen Schmerz und Hass auf die Menschen, die uns das antun.“ So viele Ukrainer seien getötet oder, wie seine Familie, zur Flucht gezwungen worden.

Doch Vasyl will nicht verallgemeinern: „Ich bin ein stolzer Ukrainer, aber ich hasse nicht das russische Volk. Die Menschen tun mir eher leid, weil sie einer derartigen Gehirnwäsche unterzogen werden. Aber wenn sie dann nachplappern, was ihre Führung sagt, dass die Ukraine ,von Faschisten gesäubert’ werden müsse, dann bin ich kurz davor, dass meine Gefühle kippen.“

Klare Grenze

Vasyl zieht eine klare Grenze: „Jeder, der mit einer Waffe in der Hand in unser Land kommt und auf uns schießt, ist ein niederträchtiger Verbrecher“, platzt es aus dem 58-Jährigen heraus. Den Russen, die wegen der einseitigen Berichterstattung in den Staatsmedien den Krieg bis heute leugnen, möchte er gerne die Augen öffnen. „Ich würde sie gerne nach Charkiw einladen und ihnen zeigen, wie es da nach zwei Wochen Krieg aussieht.“

Die zweitgrößte Stadt der Ukraine wurde stark beschossen und dadurch erheblich zerstört – obwohl dort russischsprachige Einwohner etwa zwei Drittel der Bevölkerung stellen.

Unsere oder Eure Soldaten?

Mit seiner Gastgeberin Mila redet er auch über den Krieg. Dabei kommt es auch zu Missverständnissen: „Er spricht von ,unseren’ und ,Euren’ Soldaten“, sagt Mila, die aus St. Petersburg stammt, aber vor vielen Jahren nach Deutschland kam und inzwischen auch Deutsche ist. „Das bringt mich dann durcheinander, denn ich lebe inzwischen länger in Deutschland als in Russland. Und für mich ist es ganz klar, dass ich auf Seiten der Ukrainer bin.“

Schon beim Krieg zwischen Russland und Georgien 2008 und auch in späteren Konflikten habe sie sich für ihr altes Heimatland geschämt. Den Familienmitgliedern, die noch in St. Petersburg leben und teilweise Putins Propaganda glauben, sage sie immer wieder: „Es gibt keine Bedrohung durch den Westen, niemand will Euch angreifen. Wir wollen friedlich mit allen Völkern zusammenleben, in andere Länder reisen oder dort studieren und wirtschaftliche Beziehungen pflegen.“

Mitleid mit den Müttern

Wenn jetzt in der Ukraine so viele russische Soldaten fallen, tue ihr das auch weh, betont Mila, „aber nicht als gebürtige Russin, sondern als Mama von zwei Söhnen.“

Auch Vasyl sagt: „Mir tun vor allem die Mütter der getöteten Soldaten leid.“ Von den russischen Soldaten selbst würde er sich wünschen, dass sie ihren Einsatz hinterfragen: „Sie könnten Befehle verweigern, sie müssen nicht auf Zivilisten schießen.“

Keine Alternative zu Versöhnung

Und wie soll es nach dem Krieg weitergehen – wie auch immer er ausgeht? „Auf lange Sicht kann es keinen anderen Weg geben als die Versöhnung“, betont Vasyl. „Aber dafür braucht es einen Regimewechsel: Solange Putin an der Macht ist, sehe ich keinen Weg zu echtem Frieden.“

Es habe 70 Jahre gedauert, bis die Wunden, die im Zweiten Weltkrieg und davor zwischen der damaligen Sowjetunion und der Ukraine aufgerissen wurden, vernarbt seien.

Zeit heilt alle Wunden

Für das Zusammenleben zwischen Ukrainern und Russen innerhalb der Ukraine ist er optimistischer: „Die Zeit wird die Wunden heilen. wir werden uns auch gegenseitig verzeihen, aber das wird lange dauern.“

Und zu seiner Gastgeberin Mila sagt Vasyl: „Wenn jemand unseren Großvätern, die zusammen gegen Hitler gekämpft haben, gesagt hätte, dass Russland einmal die Ukraine angreift und die Ukrainer deswegen nach Deutschland fliehen – sie hätten denjenigen für verrückt erklärt.“

Von Axel Büssem