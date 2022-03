Rostock

Die Rostocker Bürgerschaft hat am Mittwoch in der Stadthalle wieder hitzig über verschiedene Themen der Hansestadt debattiert.

Mehr Geld für Verwaltungsmitarbeiter?

Sybille Bachmann (Rostocker Bund) wollte den Mitarbeitern der Stadtverwaltung mehr Geld zukommen lassen. Bisher beträgt der Arbeitgeberanteil der Hansestadt an den vermögenswirksamen Leistungen ihrer Mitarbeiter nämlich nur das Mindestmaß von 6,65 Euro. Dabei wären 40 Euro pro Monat möglich. „In Zeiten von Fachkräftemangel ist dies eine Möglichkeit, Fachkräfte zu halten oder zu gewinnen“, so Bachmann.

Ihr Antrag, eine Erhöhung zu prüfen, wurde am Ende aber mehrheitlich abgelehnt. Vor allem, weil Rostock in Zeiten leerer Kassen zum Sparen angehalten sei „und wir sehr genau überlegen müssen, ob wir das Geld an anderer Stelle dringender brauchen“, so Christoph Eisfeld (FDP). Dass die Hansestadt etwas tun müsste, um weiterhin attraktiver Arbeitgeber zu sein, sah auch Steffen Wandschneider-Kastell (SPD) so. „Aber diese Maßnahme ist dafür nicht die richtige.“ Bachmanns Antrag sei gut gemeint, käme aber aus Haushaltssicht zur Unzeit.

Streit um Gehaltserhöhungen

In der Sitzung wurde dann noch einmal lange über Gehaltserhöhungen debattiert. Denn die Vorsitzenden der Fraktionen SPD, Grüne sowie Linke/Die Partei forderten, ihren Geschäftsführern ab Juli mehr Gehalt zu zahlen. Durch gewachsene Anforderungen an die Mitarbeiter, die mittlerweile sogar wissenschaftlich arbeiten müssten, sei eine Erhöhung von der Tarifgruppe E11 auf eine E13 gerechtfertigt. Die Mehrkosten für die derzeit fünf Fraktionen würden 4000 Euro pro Monat betragen.

Eine solche Erhöhung lehnten viele Bürgerschaftsmitglieder ab. „Der Antrag ist eine Unverschämtheit“, so beispielsweise Sybille Bachmann. Das, was von den Fraktionsgeschäftsführern geleistet werden müsste, sei „mit E11 schon sehr gut bedient.“ Auch Christoph Eisfeld (FDP) fand die gewünschte Tarifgruppe E13, die rund 4100 Euro pro Monat entspricht, absolut nicht angemessen. Mit ihrer Mehrheit in der Bürgerschaft wurde der Antrag von SPD, Linken und Grünen dennoch angenommen.

Anzeige wegen Kriegsverherrlichung?

Der Antrag von Stefan Treichel (AfD), Städtepartnerschaften mit Luhansk und Donezk einzugehen, wurde von allen anderen Mitgliedern abgelehnt. „Wenn überhaupt, sollten wir mit Mariupol oder Lwiw oder Kiew eine Partnerschaft eingehen“, so Heinrich Prophet (CDU). Während der Diskussion über den Antrag erklärte Treichel lautstark, er sei als „Halb-Ukrainer“ stolz auf diese „Sonderoperation“ und die Russen. Johann-Georg Jaeger (Grüne) bat Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) darum, eine Anzeige gegen Treichel wegen „Verherrlichung eines Angriffskrieges“ zu prüfen.

Rostock: Regenbogenbank als Zeichen für Vielfalt

Bis Juli wird die Hansestadt eine Regenbogenbank in den Wallanlagen erhalten. Die Idee dazu stammt von Schülern der Werkstattschule, wurde von den Fraktionen SPD, Grüne sowie Linke/Die Partei aufgegriffen und fand nun eine Mehrheit der Bürgerschaft. Die farblich gestaltete Holzbank samt dazugehöriger Tafel soll für alle nutzbar sein und ein Zeichen für Vielfalt in der Stadt darstellen.

CDU-Mitglied Rainer Bauer hat diese Regenbogenbank gebaut, die im Rostocker Rathaus aufgestellt werden soll. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Auf Antrag der CDU/UFR-Fraktion sollten die Bürgerschaftsmitglieder ihr Sitzungsgeld vom Mittwoch, 30. März, für eine solche Bank spenden. Das wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt. Anke Knitter (SPS) wollte sich dem durch den Antrag aufgebauten „moralischen Druck“ nicht beugen. „Wenn ich spende, dann mach ich das, aber rede nicht darüber.“ Das sahen auch andere Bürgerschaftsmitglieder so. Eine Ablehnung dieser Zahlung auf Beschluss-Zwang sei keine Ablehnung der Bank oder des Themas, so der Tenor. Der Antrag der CDU sei reiner Populismus, hieß es von SPD und Linken.

Jana Blaschka (CDU) fand die Ablehnung dennoch „beschämend“. Deshalb erklärte sie, gemeinsam mit ihrem Fraktionskollegen Rainer Bauer die beschlossene Regenbogenbank zu spenden. Bauer hatte bereits am Wochenende privat eine solche Bank gebaut, die als Symbol für Vielfalt künftig im Rathaus stehen soll.

Eltern zahlen für Schulbedarf

Eltern schulpflichtiger Kinder müssen in Rostock ab dem kommenden Schuljahr pro Kind und Jahr 30,68 Euro für Lernmittel bezahlen. Eine entsprechende Satzung wurde von der Bürgerschaft am Mittwoch beschlossen. Familien mit mehr als drei schulpflichtigen Kindern unter 18 Jahren müssen nur für zwei Kinder die Abgabe zahlen. Die Befreiung gibt es aber nur auf Antrag der Eltern. Die Bürgerschaft stimmte zudem dafür, dass sich die Rostocker Landtagsabgeordneten dafür stark machen, in Schwerin eine Überarbeitung der Lernmittel-Satzung zu erreichen. Genau wie die FDP sprach sich auch die SPD dafür aus, den Beitrag ganz abschaffen zu wollen.

Zustimmung für Angleichung der Kurabgabe

Mit großer Mehrheit hat die Bürgerschaft dafür gestimmt, Rostock als „Tourismusort“ anerkennen zu lassen. Dieses Prädikat bildet auch die Grundlage dafür, die Kurabgabe stadtweit verlangen zu können. Bisher ist diese Gebühr nur von Urlaubern in den Rostocker Seebädern zu zahlen. Eine Ausweitung muss aber in der Zukunft noch einmal separat von der Bürgerschaft beschlossen werden.

Keine Entscheidung zum Best-Western-Hotel

Zahlreiche Vorlagen wurden am Mittwoch auch noch einmal vertagt. Unter anderem betraf das die Zukunft des früheren Best-Western-Hotels in Warnemünde und die mögliche Bereitstellung von kostenlosen Periodenprodukten in Verwaltungsgebäuden. Ein Antrag des Ortsbeirates Evershagen, der die Baumaßnahmen an der Kreuzung B105/Messestraße betraf, wurde ebenfalls für eine erneute Diskussionsrunde von der Tagesordnung genommen.

