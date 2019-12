Geschichte einer Selbstbehauptung: Karen Köhler las in Rostock

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Vierter Termin der Literatour Nord: Die in Hamburg lebende Schriftstellerin Karen Köhler war am Dienstag zu Gast im Literaturhaus Rostock. Ihr neuer Roman, den sie mit nach Rostock gebracht hatte, trägt den Titel „Miroloi“.

Eine Frau, die sich in einer männerdominierten Gesellschaft behauptet

Darin geht es um das Leben einer jungen Frau, die in einer von Männern dominierten Gesellschaft aufwächst. Alina, so wird die Frau erst später genannt, wird von der Dorfgemeinschaft als „das Baby, das Unglück bringt“ bezeichnet. Hinzu kommt: Traditionell dürfen Frauen in diesem Dorf nicht lesen und schreiben lernen, aber die junge Frau erobert sich Stück für Stück ihre Freiheit. Hier bilden das Dorf und die Insel, auf der es liegt, schon eine räumliche Begrenztheit.

Die poetische Kraft wurde in den gelesenen Passagen spürbar

Die poetische Kraft entfaltete das Buch auch in den von der Autorin gelesenen Passagen. Bei der Lesung kam Karen Köhler dabei ihre Ausbildung zugute, denn sie hatte nach dem Abitur an der Hochschule für Musik und Theater in Bern Schauspiel studiert, was heute bei Lesungen natürlich von Vorteil ist. In Rostock las die Schriftstellerin mit Ausdruckskraft, Vehemenz und viel Energie aus ihrem Werk.

Eine Dystopie, die in der Vergangenheit liegt

Interessant war auch die Entstehungsgeschichte des neuen Romans. Karen Köhler hatte für diesen Roman lange auf einer griechischen Insel recherchiert und konnte dazu einige Anekdoten liefern. Die Welt, die sie in ihrem Werk nun zeigt, ist in vielen Zügen mittelalterlich, dabei ist ihr Roman etwa am Anfang der 1980er Jahre angesiedelt. Dieser Anachronismus beschäftigte auch die Beteiligten an dieser Lesung, vor allem den Rostocker Literaturwissenschaftler Stephan Lesker, der durch die Lesung führte. Was im Buch wie eine finstere und bedrückende Dystopie wirkt, spielt eigentlich in der jüngeren Geschichte. Doch es könnte überall und immer passieren.

Während der Schreibarbeit veränderte sich die Welt

Und noch etwas kam in der Lesung abseits der literaturwissenschaftlichen Spitzfindigkeiten zum Vorschein. Denn in der Entstehungszeit dieses Romans, von 2016 bis 2019 etwa, hat sich die Welt stark verändert, nicht nur durch die Flüchtlingskrise, so Karen Köhler. All das spürte auch die Schriftstellerin bei ihrer Schreibarbeit, diese war während der langen Entstehung des Werks mit vielen Unsicherheiten verbunden. Schließlich zeigt Karen Köhlers Buch die Geschichte einer Ausgrenzung, die aber allmählich überwunden wird. Und das ist auch die Hoffnung, die in diesem Buch verborgen ist.

Auch ein Kommentar zur unbewältigten Flüchtlingskrise

Schließlich war die Zeit der letzten drei Jahre – in der sich die Welt nicht gerade zum Besseren gewandelt hat – auch prägend für Karen Köhler. Das Publikum im Literaturhaus Rostock erlebte in der Lesung eine engagierte und fröhliche, aber auch sehr nachdenkliche Autorin. Die von Europa unbewältigte Flüchtlingskrise bewegt sie immer noch. Die Schriftstellerin setzt gegen dieses Versagen der westlichen Zivilgesellschaft diese Geschichte einer Außenseiterin, die aus ihrer eigenen Kraft zur Selbstbestimmtheit findet. „Das ist das, was ich dazu beitragen kann“, sagte Karen Köhler schließlich.

Von Thorsten Czarkowski