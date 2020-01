Unter dem Motto „Von Kapitän bis Leichtmatrose – der ECC macht die Leinen lose!“ steht die aktuelle Faschingssaison. Eingeladen wird zu den Abendveranstaltungen am 15., 21. und 22. Februar, jeweils um 20 Uhr in der Turnhalle der Schule. Dort finden am 16. Februar auch der Seniorencarneval und am 23. Februar der Kindercarneval statt. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Karten für die Veranstaltungen sind bei Maik Frenz (Tel. 0152 / 213 870 43), der Tierarztpraxis Stepenitztal in Dalberg (Tel. 038 871 / 524 848), Papierwaren Schäffer in Gadebusch (Tel. 038 86 / 351 62) und bei Geschenke & Co. in Rehna (Tel. 038 872 / 537 21) erhältlich.