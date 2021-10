100 Jahre Kaninchenzucht: Schönberger Verein prämiert schönste Tiere

Schönberg

Schon seit hundert Jahren werden in Schönberg Rassekaninchen im Verein gezüchtet. Der Rassekaninchenzuchtverein M41 Schönberg feiert zwar erst im nächsten Jahr das Jubiläum, eine Schau der schönsten Tiere gibt es am 16. und 17. Oktober aber trotzdem.

Etwa 35 Züchter aus Nordwestmecklenburg, Wismar und Schleswig-Holstein werden dann 200 Kaninchen ausstellen, die von Punktrichtern nach bestimmten Zuchtkriterien bewertet werden.

Vom Schwiegervater angesteckt

Wolfgang Srock, der zweite Vorsitzende des Schönberger Vereins, wird zwölf Tiere in die Bewertung schicken. Seit 1986 gehört er zum Verein und züchtet wie schon sein Schwiegervater „Graue Wiener“. Sie sollen zwischen vier und fünf Kilogramm schwer sein und haben ein den Wildtieren ähnliches graubraunes Fell. „Mein Schwiegervater war Jahrgang 1928 und eines der frühesten Mitglieder des Vereins“, sagt Wolfgang Srock, der durch den Schwiegervater erst zur Kaninchenzucht kam. Heute gibt es keinen Tag ohne die Tiere.

Zucht für dieses Jahr begann im letzten Herbst

Schon im vergangenen Herbst hat er sich damit beschäftigt, welche Rammler und Häsinnen die nächste Generation hervorbringen sollten, die er am nächsten Wochenende ausstellt. „R 1.0.1“ steht auf dem Stall eines der diesjährigen Väter. „Das heißt, er wurde im Januar 2020 geboren“, erklärt Wolfgang Srock die Namensgebung. Der Rammler wurde im vergangenen Jahr prämiert. „Da gab es wegen Corona nur eine Tischbewertung. Er hat 97,5 von 100 Punkten bekommen“, freut sich der Züchter.

Der Rassekaninchenzuchtverein M41 Schönberg e.V. ist 2021 100 Jahre alt. An einer Hauswand in Schönberg wird für die Ausstellung geworben. Quelle: Malte Behnk

In diesem Jahr rechnet er sich aber nicht so große Chancen auf Topbewertungen aus. „Von acht Häsinnen sind nur vier tragend geworden“, sagt er. 36 Jungtiere erblickten so von Februar bis Mai das Licht der Welt. Doch längst nicht alle erfüllen die Vorgaben der Rassezucht. Zwölf „Graue Wiener“, männlich und weiblich, wird Wolfgang Srock zur Ausstellung am 16. und 17. Oktober im Vereinsheim an der Ludwig-Bicker-Straße bringen. Auch an der Landesschau in Gnoien vom 12. bis 14. November will er sich beteiligen. Spätestens danach wird er aber einige der Kaninchen verkaufen.

3G-Regel für Besucher der Ausstellung

„Andere Züchter kaufen sie oder Leute, die einen Kaninchenbraten wollen“, sagt Srock, bei dem auch das ganze Jahr über immer wieder Kaninchen auf den Tisch kommt. Nur Weihnachten gibt es auch bei ihm Geflügel. „Dann macht meine Frau Ente für die ganze Familie“, sagt er. Für Interessenten, die bei der Rassekaninchen-Kreisschau in Schönberg ein Tier kaufen möchten, ist er der richtige Ansprechpartner. „Ich bin als zweiter Vorsitzender und als Zuchtwart für Besucher Ansprechpartner und vermittel auch die Tiere, die verkauft werden sollen“, sagt er.

Besucher, die die Kaninchenausstellung besuchen möchten, die am 16. und 17. Oktober jeweils ab 10 Uhr im Vereinsheim an der Ludwig-Bicker-Straße geöffnet ist, müssen die 3G-Regeln beachten. Gegen Corona geimpfte, genesene oder auf das Virus getestete Personen dürfen in die Ausstellung. Sie müssen sich aber in Listen eintragen.

Von Malte Behnk