Grevesmühlen

Die ursprünglichen Personalprobleme bei der Besetzung des Jugendtreffs im Grevesmühlener Bürgerbahnhof könnten sich für den Nachwuchs in der Stadt als Glücksfall erweisen. Die Diakonie hatte im vergangenen Jahr die Trägerschaft des Treffpunktes übernommen, doch weil die ersten beiden Mitarbeiterinnen in der Probezeit kündigten und die Personalsuche sich über Monate hinzog, sparte die Stadt Grevesmühlen bis zu 10 000 Euro an Zuschüssen für die Stellen ein. Dieses Geld, so der Vorschlag der CDU-Fraktion, solle nicht einfach im Haushalt der Stadt verschwinden sondern denen zugute kommen, für die es gedacht war – den Jugendlichen nämlich. Ein entsprechender Antrag landete in der Stadtvertretung und fand mehrheitlich Zustimmung.

Nun ist es an den Jugendlichen selbst, über die Verwendung dieser Summe zu entscheiden. So jedenfalls lautet der Vorschlag der CDU, auch Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) schlug vor, die Jugend der Stadt selbst entscheiden zu lassen. „Ich würde mich mit den Schulen, dem Jugendtreff der Diakonie und den Vereinen in Verbindung setzen, damit dort die Jugendlichen Ideen sammeln können.“ Anschließend würde er mit den jungen Leuten auf einer gemeinsamen Veranstaltung entscheiden, welches Projekt mit der Summe umgesetzt werden könne. Der Kultur- und Sozialausschuss soll ebenfalls an der Entscheidung beteiligt werden.

Kritik kam allerdings von Seiten der Grevesmühlener SPD, denn schließlich, so Fraktionschef Stefan Baetke, gebe es bereits einen Beschluss aus dem vergangenen Jahr, nachdem die Einsparungen durch den Trägerwechsel zur Diakonie im Jugendbereich auch in entsprechende Projekte für die Jugend fließen sollen. Diesen Beschluss gibt es in der Tat, allerdings konnte niemand in der Stadtverwaltung sagen, welche konkreten Projekte mit dem eingesparten Geld unterstützt worden wären. „Außerdem geht bei diesem Antrag um zusätzlich eingespartes Geld“, so Lars Prahler. „Wir reden hier über zwei verschiedene Dinge.“

Von Michael Prochnow