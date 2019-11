Erfolgreiche Bilanz der Treibjagden rund um Grevesmühlen

Everstorf

Der Aufwand hat sich offenbar gelohnt: 102 Wildschweine wurden am vergangenen Wochenende bei mehreren Drückjagden im Klützer Winkel und rund um Grevesmühlen erlegt. Forstamtsleiter Peter Rabe zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. „Aber die Zahl zeigt auch, dass es sehr viele Wildschweine in der Region gibt.“ Während die Drückjagd im Revier der Landesforst, im Everstorfer Wald, allein 45 geschossene Wildschweine brachte, war die Zahl in den übrigen Jagden teilweise deutlich kleiner. Wie Hinrich Junkelmann, Betriebsleiter des Gutes Groß Walmstorf, im Nachgang berichtete, hatte die Jagd auf den Pachtflächen des Gutes insgesamt 37 Wildschweine gebracht. Dazu kamen sechs Stück Rehwild und ein Fuchs. Bei zwei weiteren Treibjagden an der Wohlenberger Wiek und um Bereich Hoikendorf wurden jeweils zehn Wildschweine und ein Reh erlegt. „Ich hoffe, dass wir mit den Abschüssen die Landwirtschaft ein Stück entlasten konnten. Es sind schon erhebliche Schäden, die die Tiere auf den Flächen anrichten“, begründete Peter Rabe die Drückjagden. „Ob wir noch einmal losgehen, müssen wir in den nächsten Tagen sehen.“

Von Michael Prochnow