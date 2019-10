11. Nordwestmecklenburger Wildwochen starten mit Hubertusfest

Dorf Mecklenburg

Die Jäger wollen ins Revier. Denn der Herbst ist die klassische Jagdzeit. Den Auftakt der inzwischen 11. Nordwestmecklenburger Wildwochen begehen der Kreisjagdverband und der Kreisbauernverband erstmals im Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg. Hier findet am Wochenende, dem 19. und 20. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr ein Hubertusfest mit Bauernmarkt statt.

Jäger, Landwirte, Imker präsentieren sich

„Wir möchten den Schulterschluss der Landwirte und der Jäger demonstrieren, dass wir gemeinsam für die Versorgung der Bevölkerung da sind“, sagt Renee Pollak, Vorsitzender des Kreisjagdverbandes. „Und wir wollen die Verbraucher dafür sensibilisieren, regional und jahreszeitlich zu essen“, ergänzt Jörg Haase, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes. An beiden Tagen geht es ums Jagen, Angeln, Imkern sowie um Ackerbau und Viehzucht. Der Jagd- und der Bauernverband sind mit ihren Infomobilen vor Ort.

Regionale Vermarktungsidee

Beide Verbände planen, in einer Verbundgemeinschaft einen Laden in Dorf Mecklenburg – der Wiege des Landes – zu schaffen, in dem Verbraucher Wildfleisch kaufen können. „Zunächst einmal pro Woche, um einen Anfang zu machen“, sagt Jörg Haase und erklärt: „Wir wollen Jäger und Landwirte sensibilisieren, dass die Fleischvermarktung hier in der Region möglich ist. Wir wollen unsere Region stärken.“ Haase verweist auf die Probleme, die die Schließung des Schlachtbetriebes in Teterow mit sich bringt. Landwirte müssten nun nach Brandenburg und Schleswig-Holstein ausweichen.

Regionale Produkte werden angeboten

„Jetzt ist die Zeit, wo viel Wildfleisch anfällt“, sagt Renee Pollak. Bürger können Wildbret direkt beim Jäger oder in Fleischfachgeschäften kaufen. Auf dem Hubertusfest wird es ebenfalls angeboten. Außerdem können die Besucher Gemüse, Kartoffeln, Eier und Marmeladen sowie Alpakawolle erwerben. Die Wismarer Ostsee-Molkerei bietet Käse an, zwei Imker ihren Honig. Auch ein Holzschnitzer ist mit seinen Arbeiten vertreten. An beiden Tagen wird es je ein Wildschwein am Spieß sowie eine herzhafte Suppe mit Wildfleisch geben. Der Museumsförderverein bietet Kuchen und Kaffee an. Am Sonntag können sich Kinder auf Zuckerwatte, Popcorn und Waffeln freuen.

Strohburg, Basteln und Bogenschießen

Für sie wird eine Strohburg zum Toben aufgebaut und sie können sich bei Bastelangeboten die Zeit vertreiben. Der Verein „Mecklenburger Wiege“ lädt als Nachbar des Museums auf sein Gelände zum Bogenschießen ein. An einer Tombola kann jeder Besucher sein Glück versuchen.

An beiden Tagen ist eine mobile Saftpresse vor Ort, so dass Hobbygärtner aus ihrem Obst Saft herstellen können. Alte Landtechnik ist im Kreisagrarmuseum zu bestaunen, beispielsweise sind die historischen Dreschkästen bei der Arbeit und von innen zu begutachten. „An der Museumshalle präsentieren wir eine kleine Schlepperausstellung“, kündigt Museumsdirektor Dr. Björn Berg an. Auch ein Falkner mit Greifvögeln ist eingeladen und Jagdhunde werden vorgestellt.

Wildtiermaler Ulf-Peter Schwarz stellt aus

Im Sonderausstellungsraum zeigt Ulf-Peter Schwarz, Jäger und Wildtiermaler aus Plüschow, rund 25 seiner Ölgemälde aus den letzten zehn Jahren. Auch sein neuer Jagdkalender „Hubertustage“ ist erhältlich. Außerdem wird der 45-minütige Film „Irgendwo in Mecklenburg“ über die einzigartige Fauna und Flora, ihre Schönheit und Zerbrechlichkeit gezeigt. Der Film wurde mit Unterstützung der Stiftung Wald und Wild in MV gedreht.

Für Musik sorgen die Jagdhornbläser „Wallensteingraben“ aus dem Hegering Bad Kleinen, die Parforcehornbläser „Maurinetal“ aus Schönberg, die Jagdhornbläser vom Jägerhof Dassow und die aus Rieps-Rehna. Zum musikalischen Frühschoppen am Sonntag spielen die Wariner Blasmusikanten von 11 bis 13 Uhr.

Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei Euro.

Fakten und Zahlen 1292 Jäger, darunter 112 Frauen, gibt es in Nordwestmecklenburg. 1150 von ihnen sind im Kreisjagdverband organisiert. Sie bejagen eine Fläche von 144 000 Hektar. Bejagt werden im Landkreis folgende Wildarten: Rotwild, Damwild, Muffelwild, Schwarzwild, Rehwild sowie Raubwild (Fuchs, Marderhund, Waschbär) und Niederwild (Hasen, Stockenten, Gänse, Fasane). Schwarzwild wird das ganze Jahr über erlegt, Rehwild von Anfang Mai bis Ende Januar. Mit 8590 Wildschweinen kam eine Rekordstrecke im Jagdjahr 2017 zusammen, 2018 waren es 7715 Schweine. Für 2019 zeichnet sich laut Kreisjagdverband eine ähnlich hohe Strecke ab. Zudem erlegten die Jäger rund 5500 Tiere Rehwild in der Saison 2018/19. Wildfleisch aus heimischen Wäldern – was zeichnet es aus? Es ist hundertprozentig ökologisch, sehr eiweißreich sowie fett- und cholesterinarm, sehr gut verdaulich und hat wichtige Mineralstoffe für den Blut- und Knochenaufbau.

Mehr lesen:

Jagdhornbläsergruppe ausgezeichnet

Forum zum Thema Wolf

Kreiserntefest in Boiensdorf

Nandus und Waschbären verärgern Jägerschaft

Fleisch direkt aus dem Wald

Kontakt zur Autorin

Von Haike Werfel