120 Betten zusätzlich für Strandklinik in Boltenhagen

Die Gerüste und Container sind kaum zu übersehen: An der Strandklinik in Boltenhagen wird gebaut. Bis Frühsommer 2021 sollen in der Rehaklinik 120 weitere Patientenzimmer und neue Therapieräume auf 320 Quadratmetern entstehen. „Ziel ist, unsere Behandlungsangebote im Bereich der Kardiologie und Onkologie zu erweitern“, erklärt Verwaltungsleiterin Birgit Seblewske. 25 Millionen Euro werden von der Fuest-Familienstiftung in die Baumaßnahme investiert.

Aktuell gibt es 232 Patientenzimmer in der Klinik. „Durch den Umbau sind aber nicht alle belegbar“, sagt Birgit Seblewske weiter. Die Abrissarbeiten hatten im Juli vergangenen Jahres begonnen. Seitdem ist die Küche des Hauses in Containern untergebracht. „Außer dass unsere Patienten momentan zu versetzten Zeiten im Speisesaal essen müssen, merken sie davon aber nichts.“ Die gewohnte Qualität zu halten, sei den Mitarbeitern wichtig gewesen.

Ausbau der Behandlungsmöglichkeiten

Trotz Einschränkungen und Lärmbelästigung hätten die meisten Patienten Verständnis für die Baumaßnahmen. „Das liegt auch daran, dass wir von Anfang an offen mit der Erweiterung umgegangen sind“, begründet die Verwaltungsleiterin. Überhaupt nötig geworden sei diese aufgrund der hohen Nachfrage. Zuletzt hätte es Wartezeiten von bis zu sechs Monaten gegeben.

Nach dem Umbau können nicht nur mehr Patienten aufgenommen werden, auch die Behandlungsmöglichkeiten werden ausgebaut. Das freut Dr. Monika Steimann, Chefärztin der Abteilung Hämatologie und internistische Onkologie, besonders. „Im Bereich der gynäkologischen Onkologie können wir künftig neben Patientinnen mit Brustkrebserkrankungen auch Patientinnen mit Unterleibstumoren aufnehmen“, sagt sie. Weitere Behandlungsschwerpunkte in ihrer Abteilung sind unter anderem Krebserkrankungen in Lunge, Schilddrüse und Lymphknoten sowie urologische Tumorerkrankungen.

Chefärztin Dr. Monika Steimann mit Chefarzt Dr. Nils Köpping und Birgit Seblewske, Verwaltungsleiterin der Strandklinik Boltenhagen. Quelle: Pauline Rabe

In der Abteilung für Kardiologie und Angiologie werden die Betten mit der Erweiterung nahezu verdoppelt – von derzeit 65 auf 100. Dr. Nils Köpping ist seit Juli 2019 Chefarzt der Abteilung. Zuvor war er Leitender Oberarzt in der Kardiologie am Sana-Klinikum in Wismar, mit dessen Chefarzt Dr. Henrik Schneider er nach wie vor eine intensive Zusammenarbeit pflegt.

Mehr als 40 neue Vollzeitstellen

An seiner Arbeit in der Strandklinik gefällt ihm, dass er sich nun mehr Zeit für seine Patienten nehmen kann, um ihre Fragen zu klären. „Und davon haben sie viele“, sagt Dr. Nils Köpping. Während der akuten Erkrankung seien die meisten noch stark auf ihre Beschwerden fokussiert und könnten diese Informationen kaum aufnehmen. In der Reha aber seien sie einen Schritt weiter. In seiner Abteilung werden Patienten behandelt, die akut einen Herzinfarkt erlitten haben, kürzlich operiert worden sind oder an einem Überlastungssyndrom leiden.

Die Erweiterung der Strandklinik soll voraussichtlich bis Mai 2021 abgeschlossen sein. Neben dem Bau der beiden neuen Flügel wird auch das alte Gebäude modernisiert. „Das Schwimmbad zum Beispiel bekommt neue Technik“, sagt Verwaltungsleiterin Birgit Seblewske. Ein weiterer Grund zur Freude: Mit dem Ausbau werden mehr als 40 neue Vollzeitstellen in der Rehaklinik geschaffen. Die Ausschreibungen sollen noch am Ende dieses Jahres erfolgen.

