Mit zwei Neuinfektionen am Montag startet der Landkreis Nordwestmecklenburg in die Woche. Am Sonnabend wurden 17 Neuinfektionen gemeldet, am Sonntag ein Fall. Die Infektionsinzidenz liegt bei nun 81,7.

In der zurückliegenden Wochen sind im Kreis insgesamt 130 Neuinfektionen registriert worden – die meisten in der Hansestadt Wismar mit 46. Das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen meldete mit 18 Neuinfektionen den zweithöchsten Wert. Es folgen die Ämter Schönberger Land (14), Gadebusch (10), Grevesmühlen-Land (9), Neukloster-Warin (8), Lützow-Lübstorf und Poel (jeweils 6), Klützer Winkel und Neuburg (jeweils 4), Stadt Grevesmühlen (3) und Rehna (2).

Zwei Sonderimpfaktionen

Unterdessen finden in dieser Woche weitere Sonderimpfaktionen statt: am Freitag, 29. Oktober, von 14 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz des Marktkauf-Centers in Wismar (Zierower Landstraße 3) sowie am 30. Oktober von 16 bis 20 Uhr bei der Kulturnacht in Grevesmühlen (Altes Rathaus). Geimpft wird mit Biontech, auf Wunsch in einzelnen Fällen auch mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Neben Impfungen sind auch bei jedem Einsatz unverbindliche und vertrauliche Beratungs- und Aufklärungsgespräche möglich.

Die sogenannten „Booster“ oder Drittimpfungen werden bei den mobilen Einsätzen und im Impfstützpunkt des Landkreises stets entsprechend der gültigen Stiko-Empfehlung durchgeführt. Aktuell gilt eine Empfehlung für eine dritte für Personen ab 70 Jahre und für bestimmte Indikationsgruppen, sowie für Personen mit einer vorausgegangen Impfung mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff.

