14 000 Euro an Vereine in Dassow verteilt

Dassow

Vereine in Dassow wissen jetzt, mit wie viel Geld sie im kommenden Jahr kalkulieren können. Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur und Tourismus haben die Zuschüsse beschlossen, die die Stadt 2020 an die ehrenamtlichen Gemeinschaften zahlt.

Bis zum 30. Juni hatten die Vereine Zeit, ihre Anträge auf Zuschüsse für 2020 zu stellen. Elf Vereine nutzten die Chance. Sie beantragten insgesamt 17 129,99 Euro. Das sind 3129,99 Euro mehr als die Stadt in den beiden Vorjahren zur Verfügung stellte – und aller Voraussicht auch 2020 auszahlen wird. Endgültig fest steht die Summe von 14 000 Euro noch nicht. Deshalb verteilte der Ausschuss die Zuschüsse auch diesmal unter einem Vorbehalt: Im Haushalt 2020 stellt die Stadt Dassow abermals 14 000 Euro bereit.

Bei fast jedem Verein wurde gekürzt

Weil die Vereine insgesamt mehr Geld von der Stadt haben wollten, suchten die Mitglieder des Ausschusses nach Kompromissen. Sie kürzten bei fast jedem Verein. Am Ende einigten sie sich ohne Gegenstimme. Juliane Steinhagen ( SPD) und Kerstin Michael ( SPD) beteiligten sich nicht an der Entscheidung. Sie waren befangen. Der Grund: Die beiden Kommunalpolitiker gehören Vorständen von Vereinen an, die auf Zuschüsse der Stadt hoffen.

Das meiste Geld soll nach dem Beschluss des Ausschusses der SV Dassow 24 erhalten: 7000 Euro. Der SV, der die stadteigenen Sportanlagen unterhält, bekam auch in den Vorjahren den höchsten Zuschuss. In seinem Antrag an die Stadt gibt er die Gesamtkosten für die Förderung des Sports für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit 25 500 Euro an. Der Verein hatte einen Zuschuss von 8000 Euro beantragt.

Breitenwirkung erwünscht Die Stadt Dassow zahlt Geld an „Vereine, die im geistigen, kulturellen, sportlichen und sozialen Interesse der Bürger Dassows tätig sind und eine möglichst umfassende Breitenwirkung haben.“ Bezuschusst werden nur Sach- und Betriebskosten. Ausgaben für Personal sind allein zu bestreiten. Anträge auf Zuschüsse dürfen nicht nur alle Vereine mit Sitz in Dassow stellen, sondern alle Vereine aus Nordwestmecklenburg, die in der Stadt aktiv sind.

Zwei Vereine bekommen je 1200 Euro

Auf 1500 Euro von der Stadt hoffte der Dassower Jugend-, Kultur-Freizeitverein, um seine Veranstaltungen und den Betrieb der Familienbegegnungsstätte im alten Rathaus finanzieren zu können. Er bekommt laut Beschluss des Ausschusses 1200 Euro.

Ebenfalls mit 1200 Euro kann der Heimat- und Tourismusverein Dassow „Tor zur Ostsee“ rechnen. Er hatte 1500 Euro beantragt. Der Zweck: Unterhaltung und Pflege der denkmalgeschützten Altenteilerkate. Sie gehört dem Verein.

MC Dassow investiert in Strecke

1000 Euro soll der MC Dassow im kommenden Jahr von der Stadt bekommen. Er wollte nach Auskunft der Amtsverwaltung 1550 Euro für Streckenbaumaßnahmen.

Mit 900 Euro aus der Stadtkasse kann der Verein „ Dassow Duathlon“ rechnen. Mit derselben Summe soll Dassow im kommenden Jahr den Kauf von Geräten für den Schulsportunterricht unterstützen. Empfänger des Geldes ist in diesem Fall der Schulförderverein der Regionalen Schule mit Grundschule. Er soll auch einen Zuschuss bekommen, der den Kauf eines Gartenhauses für den Schulgarten ermöglicht. Dafür zahlt die Stadt nach dem Willen des Ausschusses im kommenden Jahr 250 Euro.

Zuschüsse allein reichen nicht aus

Mit je 350 Euro können der Anglerverein Dassow „Untere Stepenitz“, der Rassegeflügelzuchtverein Dassow, der Verein „Spielplatz Rosengarten“ und der Bürgerverein „ Pötenitz an der Ostsee“ rechnen. 150 Euro billigten die Ausschussmitglieder dem Kleingartenverein „Uns Hüsung“ Dassow zu. Der Zweck: „Schaffung einer öffentlichen Ruhezone in der Anlage mit Bänken und Tisch.“ Mit den 150 Euro entspricht der Beschluss dem Antrag des Vereins.

Die Zuschüsse allein reichen in keinem Fall aus, um die Investitionen und Veranstaltungen bezahlen zu können. Jeder Verein hat einen Eigenanteil zu leisten. Außerdem muss er Verwendungsnachweise für die Ausgaben vorlegen, für die er im Vorjahr Geld von der Stadt beantragt hatte.

Mehr zum Autor

Von Jürgen Lenz