Grevesmühlen

Die Zahl der Neuinfektionen mit Covid 19 in Nordwestmecklenburg steigt weiter an. Am Mittwoch registrierte das Gesundheitsamt insgesamt 15 neue Fälle. Damit befinden sich aktuell 166 Personen, die sich mit dem Virus infiziert haben, in Quarantäne. Insgesamt befinden sich 1525 Personen in Quarantäne. Nachdem am Sonntag und Montag nur eine geringe Zahl an Neuinfektionen gemeldet wurde, ist seit Dienstag wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Experten führen das allerdings auf die verzögerte Übermittlung der Testergebnisse zurück, die Corona-Situation im Landkreis sei unverändert, heißt es. Eine Entspannung noch nicht in Sicht. Die Gesamtzahl der Infizierten im gesamten Landkreis stieg auf 613.

Schulunterricht läuft langsam wieder an

In Grevesmühlen nahm am Mittwoch die Grundschule Fritz-Reuter nach einer zehntägigen Quarantäne sämtlicher Schüler und Lehrkräfte ihren Betrieb wieder auf. Vier Todesfälle wurden in Nordwestmecklenburg seit dem Frühjahr registriert, die im Zusammenhang mit Covid 19 stehen. Sieben Personen befinden sich in stationärer Behandlung, die Zahl der Abstrichtests, die in den Zentren in Wismar (Sana Hanseklinikum) und beim DRK Kreisverband am Ploggensee in Grevesmühlen durchgeführt worden sind, beläuft sich auf 8221. Damit sind etwa fünf Prozent der rund 160 000 Einwohner des Landkreises bislang getestet worden. Auch am Gymnasium in Grevesmühlen haben weitere Klassen den Unterricht aufgenommen, die zehnten Klassen haben am Mittwoch begonnen, weitere Jahrgangsstufen sollen nach Ende der Quarantäne in den nächsten Tagen wieder zur Schule gehen können.

Von Michael Prochnow