Grevesmühlen

Gute Nachrichten für Eltern und Kommunen in Nordwestmecklenburg: Die Kitagebühren werden für November und Dezember deutlich gesenkt. Grund ist die gute Haushaltslage des Landkreises. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Konkret heißt es in der Erklärung: „Im Zuge der neuen Gesetzeänderungen ab dem 1. Januar (Aufhebung der Kitagebühren für die Eltern, Anm. d. Red.) und der damit verbundenen veränderten Finanzströme ist es notwendig, sämtliche zweckgebundenen Mittel aus dem Jahr 2019 vollständig auszureichen. Dies betrifft insbesondere die Landesmittel und Kreisanteile. Diese belaufen sich auf insgesamt 1,817 Millionen Euro. In der Folge ergeben sich für die Monate November und Dezember 2019 neue Elternbeiträge und Gemeindeanteile. Der Elternbeitrag in der Krippe reduziert sich dabei um monatlich 150 Euro, der in Tagespflege, Kindergarten und Hort um 70 Euro. Ebenso reduziert sich der Gemeindeanteil in der Krippe um 150 Euro, in Kindertagespflege, Kindergarten und Hort jeweils um 70 Euro.

Kreisumlage soll ebenfalls sinken

Wie Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) mitteilt, sei dies nicht die einzige gute Nachricht aus der Kämmerei des Landkreises. Denn derzeit wird der Nachtragshaushalt erarbeitet, der im Februar kommenden Jahres dem Kreistag vorgelegt werden soll. Der beinhaltet nach dem derzeitigen Stand der Dinge eine Absenkung der Kreisumlage. Das ist jener Betrag, den die Städte und Gemeinden an den Landkreis zahlen und eine der größten finanziellen Belastungen für die Kommunen, die genaue Höhe der neuen Kreisumlage stehe laut Kerstin Weiss jedoch noch nicht fest.

Von Michael Prochnow