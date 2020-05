150 Jahre alt: So laufen die Bauarbeiten am Grevesmühlener Bahnhof

Grevesmühlen

In wenigen Wochen sollen die Arbeiten am Umbau der Bahnsteige und die Sanierung der denkmalgeschützten Unterführung am Grevesmühlener Bahnhof abgeschlossen sein, ein genaues Datum konnte die Deutsche Bahn noch nicht nennen. Auf jeden Fall müssen die Fahrgäste nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr in die Züge „klettern“, der Bahnsteig wird auf das Niveau der neuen Züge angehoben. Einen barrierefreien Zugang allerdings wird es auf dem direkten Weg vom Bahnhofsgebäude zum Bahnsteig auch künftig nicht geben.

Für Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen gibt es nur die Möglichkeit, über den rund 100 Meter entfernten Bahnübergang in der Rehnaer Straße die Bahnsteige ohne Barrieren zu erreichen. Die Sanierung der Bahnhöfe und -steige erfolgt im Rahmen der bevorstehenden Elektrifizierung der Bahnstrecke in den nächsten Jahren, dann werden Züge mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometern den Ort durchfahren. Laut den Gutachten, die der Stadt vorliegen, soll der Geräuschpegel der Züge dabei nicht wesentlich ansteigen. Die Bahnstrecke Lübeck-Bad Kleinen wird in diesem Jahr übrigens 150 Jahre alt. Die ganze Geschichte dazu in einer der nächsten Ausgaben.

