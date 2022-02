Amazon, McDonald’s und Co - 1500 neue Arbeitsplätze in Grevesmühlen geplant: Warum wird so viel geheim gehalten?

Es ist eines der größten Wirtschaftsprojekte für die Region. Mit dem Großgewerbestandort Upahl/Grevesmühlen sollen rund 1500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Martin Kopp, Chef der Wirtschaftsfördergesellschaft, äußert sich zu den Plänen, fehlenden Wohnungen, Geheimhaltungsklauseln in Verträgen und warum Nordwestmecklenburg bei Firmen so gefragt ist.