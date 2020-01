Grevesmühlen

Was lange währt, wird endlich gut: Viel Geduld musste Jürgen Schulte an den Tag legen, bis er das passende Auto für den Tafel-Verein, dessen Vorsitz er hat, fand. Entweder waren die ins Auge gefassten, gebrauchten Fahrzeuge zu teuer oder zu alt.

Die OSTSEE-ZEITUNG hatte im Jahr 2018 mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ zu Spenden aufgerufen. Mehr als 4000 Euro kamen seinerzeit zusammen. Zusätzliches Geld kam nun von Lidl und von den drei Kirchengemeinden in Grevesmühlen.

Nun steht der dringend benötigte Kühlwagen auf dem Hof. Das alte, klapprige Fahrzeug hatte fast 280000 Kilometer auf dem Buckel. „Mit dem neuen Auto sind wir in der Lage, den Transport unserer Kühlware weiterhin optimal zu gewährleisten“, freut sich Jürgen Schulte. Mit Unterstützung der Fahrzeug-Service Grevesmühlen GmbH (FSG) holte der Vereinsvorsitzende den rollenden Untersatz aus Holland. Mit diesem werden Lebensmittel von Einzelhändlern, Supermärkten und Discountern der Umgebung geholt und auf die Ausgabestellen in Grevesmühlen, Klütz und Schönberg verteilt.

Derzeit nutzen 280 Menschen das Angebot der Tafel. 14 Ehrenamtliche sind für sie im Einsatz – sie holen die Lebensmittel und geben sie in Grevesmühlen, Schönberg und Klütz aus. „Wir suchen noch dringend Freiwillige, die uns helfen wollen“, merkt Jürgen Schulte an.

Kunden spenden Pfand

Mit Ehrenamtlichen konnte Lidl nicht aushelfen – aber mit einem fünfstelligen Betrag, der bei der Anschaffung des Fahrzeugs mehr als gelegen kam. Seit März 2008 arbeitet das Unternehmen mit dem Dachverband der deutschen Tafeln zusammen. Bei diesem bewarb sich die Grevesmühlener um Fördermittel. Mit der sogenannten Pfandspenden-Aktion kamen nun 10000 Euro zusammen.

„Mittlerweile wurden rund 6100 Pfandautomaten in rund 3200 Filialen mit dem Pfandspendenknopf ausgestattet. Bei der Rückgabe von Leergut können Kunden mittels Knopfdruck entscheiden, ob sie einen Teilbetrag oder den gesamten Pfandbetrag an die Tafel Deutschland spenden möchten“, erklärt Lidl-Personal- und Sozialbeauftragter Fred Kretschmann.

Die Lidl-Kunden haben mit Kleinstbeträgen Unglaubliches möglich gemacht: Mehr als 18 Millionen Euro gingen bis heute an den Tafelverein Deutschland, davon rund 590000 Euro nach Mecklenburg-Vorpommern und nun 10000 Euro nach Grevesmühlen. „Mit der Pfandspende können die Tafeln über die klassische Lebensmittelabgabe hinaus gezielt finanziell gefördert werden. Dass unsere Kunden das in einem so großen Umfang unterstützen, ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Zusammenarbeit“, erklärt André Winterfeld, Verkaufsleiter in der Lidl-Regionalgesellschaft Rostock.

Lidl unterstützt seit zwei Jahren

Demnächst wird in der Pfandrückgabe in Grevesmühlen ein Plakat aufgehängt, auf dem die symbolische Übergabe des Schecks und das geförderte Fahrzeug zu sehen sein werden.

Seit zwei Jahren unterstützt die Grevesmühlener Lidl-Filiale den örtlichen Tafelverein auch direkt, indem Lebensmittel für Bedürftige abgegeben werden, die dann in den Ausgabestellen verteilt werden, bestätigt Filialleiter Mathias Piankowski. „Dafür sind wir auch sehr dankbar“, erklärt Jürgen Schulte.

Adventsmarkt für den guten Zweck

Gebraucht werden aber nicht nur Lebensmittel, sondern auch Geld für Kühltruhen, Stromrechnungen und das neue Auto, das betankt und für das noch eine Restsumme bezahlt werden muss. Umso größer war die Freude, dass nun neben dem Geld von Lidl und der OZ weitere 1500 Euro auf das Vereinskonto gespült wurden. Zu verdanken ist diese Summe den vielen Kunden des ökumenischen Adventsmarktes, der im Dezember in der Nikolaikirche veranstaltet wurde – zum nunmehr 25. Mal.

3000 Euro sind beim Jubiläum eingenommen worden. „Die Hälfte kommt den vielen Helfern zugute, für die wir ein Dankesfest im Vereinshaus organisieren werden“, verrät Norbert Koschmieder von der katholischen Kirche. Die andere Hälfte erhält die Tafel – sehr zur Freude von Jürgen Schulte.

Es ist nicht das erste Mal, dass die evangelisch-freikirchliche, die katholische und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde als Veranstalter des ökumenischen Adventsmarkts die Tafel unterstützen. „Zwei Kühltruhen haben wir bereits sponsern können“, berichtet Peter Pritzkuleit von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Jedes Jahr suchen die Verantwortlichen soziale Projekte aus, die sie finanziell unterstützen können. Bewerbungen können ab sofort in den Kirchengemeinden abgegeben werden.

