16 Notfallbegleiter in Nordwestmecklenburg leisten Erste Hilfe für die Seele 

Wismar

Sie sind für die Angehörigen da, wenn der Tod einen ihrer Lieben unerwartet aus ihrer Mitte gerissen hat – durch einen Unfall, in der Häuslichkeit oder nach einem Suizid. Sie helfen Polizisten, Todesnachrichten zu überbringen. Und sie betreuen Ersthelfer nach einem traumatischen Erlebnis: die ehrenamtlichen Notfallbegleiter. Sie leisten seelische Erste Hilfe, wenn Notarzt und Sanitäter den Einsatzort verlassen haben und die Betroffenen mit ihren Sorgen und Ängsten allein sind.

Die OZ sprach mit Lilo Martschinke (65), langjährige Chefin des Grevesmühlener Vereins „Die Insel“ zur Unterstützung psychisch Kranker, und Dirk Heske (62), Pastor in Hohen Viecheln. Sie sind seit zehn beziehungsweise 15 Jahren Notfallbegleiter und leiten die beiden Teams in Nordwestmecklenburg.

Welche Situationen fordern Sie besonders?

Lilo Martschinke: Besonders schwer ist es, wenn Kinder beteiligt sind, beispielsweise beim plötzlichen Kindstod. Da ist Polizei, die Kripo, die den Eltern Fragen stellen, aber die Eltern möchten nur zu ihrem Kind, das im Nebenzimmer liegt. Solch ein Einsatz geht mir sehr nahe.

Dirk Heske: Ich kann mich noch gut an meinen ersten Einsatz erinnern. Bei einem Autounfall mit vier jungen Frauen, die auf dem Weg zu ihrer Friseurprüfung waren, waren zwei sofort tot. Ich musste einem Ehemann die Todesnachricht überbringen. Da hab ich den Frühstückstisch der Familie gesehen, der noch nicht abgedeckt war. Die Tochter hatte er gerade in den Kindergarten gebracht. Vor wenigen Augenblicken war alles noch ganz, ganz anders.

Gibt es Zeiten, in denen Sie besonders oft gebraucht werden?

Heske: Im November passiert viel, wenn ich zum Beispiel an Suizidfälle denke. Das ist der Monat, in dem die Lebensenergie weggeht. Und oft früh morgens werden wir angerufen, so gegen fünf Uhr. Das ist die Zeit für den plötzlichen Tod in der Häuslichkeit. Da liegt der Ehemann tot im Bett und Oma ist ganz allein und überfordert. Ich habe schon drei Stunden mit einer Hinterbliebenen in der Küche gesessen und auf den Bestatter gewartet.

In solchen besonderen Lebenssituationen stehen Sie den Menschen bei. Worauf kommt es dabei an?

Heske: Es sind ein paar Grundsätze zu beachten. Man muss die Trauer aufnehmen und versuchen, die Betroffenen in die Realität zurückzuholen. Das heißt, ganz normale Sachen machen, zum Beispiel fragen, ob wir einen Kaffee trinken wollen. Dann geht es darum, die persönlichen Netzwerke zu aktivieren, Verwandte, Freunde oder Nachbarn zu verständigen. Daran denken viele Menschen nicht, sie sind in solchen Notfallsituationen überfordert.

Wie finden Sie immer die richtigen Worte?

Martschinke: Das wird während der Ausbildung geübt. Dazu gehört unter anderem psychologische Gesprächsführung. Themen wie Religion und Kultur werden behandelt sowie Trauer, Sterben, Tod. Wir machen auch Rollenspiele. Das A und O ist die persönliche Eignung für die Notfallbegleitung.

Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen, um dieses Ehrenamt ausüben zu können?

Heske:Wichtig ist die eigene Persönlichkeitsstruktur, man sollte gefestigt sein, Lebenserfahrung und eine gute Menschenkenntnis haben sowie ein Empathieempfinden und ein gesundes Reflexionsvermögen. Man sollte sich auch zurücknehmen können.

Hat schon jemand mal Ihre angebotene Hilfe abgelehnt?

Martschinke: Ja, das habe ich erlebt. Von Anfang an war kein Rankommen an die betroffene Frau.

Heske:Das muss man akzeptieren und im Hintergrund bleiben. Wir dürfen uns nicht aufdrängen.

Martschinke: Aber lieber fahren wir einmal mehr zu einem Einsatz. Ich habe durch meine berufliche Tätigkeit Menschen kennengelernt, die psychisch krank und traumatisiert waren. Da habe ich gedacht: Wäre damals ein Notfallbegleiter bei ihnen gewesen, wären sie nicht krank geworden. Also wehret den Anfängen.

Wie erfahren Sie, ob und wo Ihre Hilfe benötigt wird?

Martschinke: Die Rettungskräfte vor Ort entscheiden, ob ein Notfallbegleiter gebraucht wird und informieren die Rettungsleitstelle in Schwerin. Sie ruft denjenigen von uns an, der Bereitschaft hat. Die dauert jeweils eine Woche von Montag bis Montag. Es gibt seit etwa einem Jahr einen Onlinedienstplan mit automatischer Alarmierung auf das Handy des Diensthabenden.

Wie viele Mitstreiter haben Sie in Ihren Teams?

Martschinke: Jeweils acht Leute. Wir können uns auf jeden verlassen. Beide Teams arbeiten eng zusammen und übernehmen auch mal den Bereitschaftsdienst, wenn jemand nicht kann oder krank ist.

Heske: Ideal wäre, wenn es zwölf Notfallbegleiter pro Team gebe. Dann hätte jeder im Jahr zwei- bis dreimal Bereitschaft. Das ist gut zu verkraften. Insgesamt 35 Einsätze haben beide Teams im Jahr.

Martschinke: Man hört die Nachrichten ganz anders, überlegt immer, könnte da was kommen?

Heske: Bei Bereitschaft schlafe ich ganz anders. Wenn nachts ein Anruf kommt, bin ich hellwach und sofort präsent.

Warum haben Sie dieses Ehrenamt gewählt?

Heske: Es ist nicht nur für die Betroffenen gut, dass es Notfallbegleiter gibt, sondern auch für einen selbst: Denn ich kann helfen. Nach einem Einsatz sage ich mir: Es war gut, dass ich da gewesen bin.

Martschinke: Die Notfallbegleitung ist eine tolle Sache und es ist eine dankbare Aufgabe, für andere Menschen etwas zu tun.

Lesen Sie auch:

Über die Autorin

Von Haike Werfel