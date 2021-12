Grevesmühlen

Irmhild und Adolf Möller waren die ersten Kunden, die am Sonnabend eines der begehrten Stollen- und Wurstpakete erworben haben. „Darauf haben wir uns schon gefreut“, so die 88-Jährige, die zusammen mit ihrem Mann (86) in Grevesmühlen lebt. „Und es ist ja auch für einen guten Zweck.“ Irmhild Möller stammt aus Sachsen, ihr Mann ist in Grenzhausen aufgewachsen, erst seit einigen Jahren leben sie wieder in der Heimat ihres Mannes. Der Stollen- und Wurstverkauf zum Advent gehört inzwischen zur Tradition. Und weil in diesem Jahr, wie schon 2020, der Weihnachtsmarkt aufgrund der Pandemie ausfallen musste, wurde der Riesenstollen zusammen mit den Räucherwürsten auf dem Marktplatz verkauft.

Holger Janke, 2. Stadtrat von Grevesmühlen, verkauft an Peter Gramkow Stollen und Wurst für die Weihnachtsaktion Holger Janke beim Verkauf der Pakete Quelle: Michael Prochnow

Die beiden Fleischermeister André Müller (Fleischerei Fischer) und Jens Kock (Fleischerei Rump) und der Familienbetrieb der Bäckerei Freytag unterstützen seit vielen Jahren die OZ-Weihnachtsaktion und stellen die leckeren Sachen kostenlos zur Verfügung. Wie beliebt die Sache sind, das wurde am Sonnabend wieder deutlich. Denn eigentlich sollte der Verkauf gegen 11 Uhr beginnen, um 10.30 Uhr standen die ersten Kunden bereits an. Holger Janke, Bauamtsleiter und 2. Stadtrat, übernahm zusammen mit Redaktionsleiter Michael Prochnow den Verkauf. Und zu tun hatten beide reichlich, denn nach nicht einmal zwei Stunden waren die Pakete ausverkauft.

Und darum geht es in diesem Jahr Nicht zuletzt die Pandemie hat dazu geführt, dass der Wald bei vielen Menschen eine völlig neue Bedeutung gewonnen hat. Wald ist interessant und hält uns gesund. „Und diesen Schwung wollen wir nutzen“, sagt Peter Rabe, Leiter des Forstamtes Grevesmühlen, das weite Teile Nordwestmecklenburgs umfasst. Mit der diesjährigen OZ-Spendenaktion soll das Projekt „Wald-Freunde-Haus“ unterstützt werden. Dahinter steckt eine einfache Idee: Der ehemalige Pflanzgarten im Questiner Wald soll nicht nur ein Treffpunkt werden für Naturfreunde, sondern auch Gruppen, Vereinen, Schulklassen und Familien zur Verfügung stehen, die den Wald erleben und erforschen wollen. Das Forstamt versteht sich als Initiator, lädt aber vor allem zum Mitmachen im Projekt selbst ein. Die Ideen und Hände der Menschen in der Region sind willkommen“, so Forstamtsleiter Peter Rabe. Das Spendenkonto führt der DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg. Unter dem Stichwort „OZ-Weihnachtsaktion“ können Sie spenden. Und so funktioniert es: Empfänger: DRK-Kreisverband NWM IBAN: DE46 1405 1000 1000 0303 57 BIC: NOLADE21WIS

Anstehen für Stollen und Wurst auf dem Markt in Grevesmühlen, die Nachfrage war größer als das Angebot. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Glück hatten diejenigen, die ein oder mehrere Pakete vorbestellt hatten, denn die Nachfrage nach den Leckereien aus Grevesmühlen war wie schon im Vorjahr größer als das Angebot. So lieferte Bürgermeister Lars Prahler am Sonntag noch 15 Pakete an das Seniorenwohnheim der Arbeiterwohlfahrt am Wasserturm, das DRK Nordwestmecklenburg hatte ebenfalls Pakete bestellt, auch Norbert Koch, Geschäftsführer der Fahrzeugservice GmbH hatte sich im Vorfeld seine Geschenke gesichert. Dass der Verkauf am Sonnabend allerdings so schnell über die Bühne gehen würde, damit hatte auch Holger Janke nicht gerechnet. „Es hat Spaß gemacht, vor allem auch, weil die Menschen nicht nur gern helfen, sondern dass so eine Aktion in unserer Stadt überhaupt möglich ist.“ Der Besucherverkehr am Sonnabendvormittag in der Innenstadt zeige, dass der Einzelhandel in Grevesmühlen funktioniere. „Und wenn wir im nächsten Jahr mit der Sanierung des Platzes in der August-Bebel-Straße beginnen, dann sieht es noch einmal ganz anders aus im Stadtzentrum“, so der Bauamtsleiter. Denn trotz einiger leerstehender Geschäfte, im Vergleich zu anderen Kommunen mit ähnlicher Größe verfügt die Stadt über gesunde Strukturen. „Wir haben hier noch drei eigene Fleischer, einen Familienbetrieb, der die größte Bäckerei betreibt, das gibt es längst nicht mehr in jeder Stadt.“

Von Michael Prochnow