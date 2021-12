Wismar

Der Dienstag ist der Wochentag, an dem oft die meisten Corona-Neuinfektionen gemeldet werden, weil am Wochenende viele Labore nicht arbeiten. Auch der Landkreis Nordwestmecklenburg meldet heute eine hohe Zahl an neuen Infektionsfällen – insgesamt 166. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt leicht auf 5,7. Die Auslastung der Covid-Intensivbetten beträgt in der Region 50 Prozent, die Infektionsinzidenz steigt auf 336,8. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes steht Nordwestmecklenburg auf Orange.

Derzeit sind landesweit die Schutzmaßnahmen der Warnstufe Orange in Kraft, in die auch das Bundesland eingestuft ist. In Landesteilen, die für sich entsprechend lange im roten Bereich stehen, gelten schärfere Maßnahmen.

Die aus Nordwestmecklenburg gemeldete Fallzahl ist die zweitniedrigste in Mecklenburg-Vorpommern vor Schwerin mit 70 Neuinfektionen. Die meisten Fälle melden Ludwigslust-Parchim mit 350, der Landkreis Rostock mit 307 und die Mecklenburgische Seenplatte mit 302. Die höchste Infektionsinzidenz hat Vorpommern-Greifswald mit 629,4.

Von OZ