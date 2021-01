Grevesmühlen/Wismar

Insgesamt 19 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt von Nordwestmecklenburg über den Jahreswechsel. Am 31. Dezember seien sechs Fälle aus Nordwestmecklenburg gemeldet worden, am 1. Januar kamen elf weitere hinzu, am Sonnabend noch einmal zwei, teilt die Behörde mit. Zudem gebe es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Aktuell befinden sich 448 Personen in Quarantäne.

Der Inzidenzwert von Nordwestmecklenburg liegt derzeit bei 53,4, der Landesdurchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern bei 90.7, wobei die Mecklenburgische Seenplatte (161,2) und die Landeshauptstadt Schwerin (149,5) am stärksten betroffen sind. Aber auch Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim liegen im dreistelligen Bereich.

Nach Angaben der Kreisverwaltung stamme der überwiegende Teil der Neuinfektionen aus dem Bereich der Kontaktpersonen anderer Infizierter. Einige Einzelfälle wie der eines Kleinkindes bei dem es keinen nachvollziehbaren Infektionsweg gebe, sorgen allerdings für erheblichen Aufwand bei der Kontaktverfolgung, da unklar sei, wo sich das Kind angesteckt habe. In zwei Fällen, in denen positive Personen nicht erreichbar waren, musste die Polizei bei der Herstellung eines Kontaktes helfen, was dann auch gelang.

Von Michael Prochnow