Der Spielberichtsbogen sieht aus, als wäre er erst vor wenigen Tagen ausgefüllt worden. Gerd Rieckhoff streicht das Papier glatt und schaut lächelnd auf die Aufstellung. „ Timo Lange war damals noch dabei, Paule Beinlich und Uwe Ehlers.“ Damals, das war der 16. Juli 1995, der Spielberichtsbogen stammt von der Partie Gostorfer SV gegen den FC Hansa Rostock. Mehr als 1500 Zuschauer kamen damals an die Festwiese, die meisten, weil sie wahrscheinlich nicht daran glaubten, dass der Bundesligist, der gerade wieder in die 1. Bundesliga aufgestiegen war, tatsächlich nach Gostorf kommen würde.

„Wir haben das selbst nicht so richtig geglaubt“, sagt Gerd Rieckhoff. „Jedenfalls nicht, bis wir beide damals in Rostock waren und den Vertrag unterschrieben haben. Das war schon ein gutes Gefühl, man kam sich ein bisschen vor wie in der Bundesliga.“

Auch was die Preis anbetraf. 5000 Mark musste der Gostorfer SV hinblättern, damit Trainer Frank Pagelsdorf mit seiner Truppe mitten in der Saisonvorbereitung zum Freundschaftsspiel antrat.

5000 Mark kassierte Hansa für das Spiel

Die Summe haben Sponsoren aufgebracht damals. Allein hätte der Verein das kaum stemmen können. Jedenfalls nicht im Vorfeld. Dafür brachte die Partie nicht nur jede Menge Zuschauer und Aufmerksamkeit, sondern auch finanziell ein gutes Polster. „Wir haben gut eingenommen damals, dadurch, dass wir fast alles selbst gemacht haben, blieb am Ende schon eine schöne Summe übrig, davon zehren wir heute noch“, sagt Jürgen Hertel.

Zehn Mark kostet damals das Ticket für das Spiel, das bei strahlendem Sonnenschein über die Bühne ging. Sportlich hatten die Gostorfer zwar keine Chance, bereits zur Halbzeit stand es 6:0, aber darum ging es an diesem Tag auch nicht. Es war ein Volksfest, und der Gostorfer SV hatte etwas geschafft, was bis heute bei den Feiern des Verein immer wieder ein Thema ist: Hansa Rostock als Gegner auf dem Platz zu haben.

Magenverstimmungen bei den Hansa-Spielern

Dass die Hansa-Spieler, die gerade aus dem Trainingslager kamen, sich mit Kuchen und kühlen Getränken, den Magen verdarben und am nächsten Tag die Mannschaft arg dezimiert war, ist eine der Anekdoten, über die Gerd Rieckhoff und Jürgen Hertel heute lachen können. Damals allerdings droht das Volksfest zum kleinen Skandal zu werden. Eine große Boulevardzeitung witterte verdorbene Lebensmittel als Ursache für die Erkrankungen der Bundesligaspieler. „Aber das war totaler Unsinn, das Essen war sehr gut. Die Jungs haben das fette Essen einfach nicht vertragen“, erinnert sich Jürgen Hertel.

Zustande gekommen war die Partie durch die Beziehungen, die die Gostorfer zum Hansa-Vorstand hatten. Karl-Heinz Lemcke, damals Vizepräsident bei der Kogge, hatte enge Bindungen in die Gemeinde. Er hatte in den 1950-er Jahren hier gelebt, der Kontakt war nie abgerissen. „Ohne ihn hätten wir das nie hinbekommen“, sagt Gerd Rieckhoff. Von ihm sei auch die Idee gekommen, dieses Spiel überhaupt zu organisieren.

Wissenswertes rund um das Spiel Hansa kam mit dem Bus an, direkt von einer Übungseinheit aus Rostock, anschließend ging es ins Trainingslager nach Trappenkamp. Für die Bundesligaspieler räumten die Gostorfer die beiden Kabinen. Die Gastgeber zogen sich im Zelt um. An der Seitenlinie stand damals als Schiedsrichter Karl-Heinz Wojahn. 1998 schaute Timo Lange, in Grevesmühlen geboren und aufgewachsen, noch einmal bei den Gostorfern vorbei. Sein Vater Alfons hat heute noch einen engen Draht zum GSV. Die Feier in diesem Jahr zum 65-jährigen Bestehen ist ausgefallen aufgrund der Corona-Beschränkungen. Co-Trainer bei den Rostockern war damals Andreas Zachhuber.

