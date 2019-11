Schönberg

Die Polizei hat am Mittwochabend auf der A 20 bei Schönberg eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Der Polizei zufolge gab es gegen 19.30 Uhr mehrere Hinweise zu einem VW Golf. Dieser fuhr in Schlangenlinien und mit einem geringen Sicherheitsabstand hinter einem Lkw her.

Auf dem Rastplatz Schönberger Land führten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf eine Kontrolle durch. Es stellte sich heraus, dass die 46-Jährige 2,35 Promille intus hatte. Sie musste ihren Führerschein abgeben. Gegen die Frau wird wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.

Lesen Sie auch

Von OZ