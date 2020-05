Grevesmühlen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und damit auf die gesamte Gesellschaft nehmen erschreckende Ausmaße an. Allein der Landkreis Nordwestmecklenburg rechnet Stand heute mit Mehrausgaben von rund 2,5 Millionen Euro aufgrund der Corona-Krise. Wie Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG betonte, sei die Lage durchaus ernst.

Und vor allem sei derzeit nicht abschätzbar, wie lange die Krise andauern werde und ob womöglich eine zweite Welle zu erwarten sei. Die wäre nicht nur aus medizinischer Sicht ein schwerer Rückschlag, auch für die Kommunen geht es inzwischen um sehr viel mehr als um fehlende Schutzausrüstung und Desinfektionsspender in Schulen und Verwaltungen.

Nahbus braucht mehr als eine Million Euro

Landrätin Kerstin Weiss (SPD) Quelle: Prochnow

Denn die Kosten, die die Krise verursacht, steigen weiter. Allein Nahbus, das kreiseigene Busunternehmen, das zusammen mit Subunternehmern den öffentlichen Nahverkehr abdeckt im Nordwestkreis, wird voraussichtlich eine Finanzspritze von mehr als einer Million Euro benötigen. Hintergrund ist, dass in den ersten sechs Wochen der Krise keine Tickets verkauft wurden, um den Kontakt zwischen Fahrer und Fahrgästen zu minimieren.

Der Haken dabei: Sechs Wochen lang konnten die Fahrer keine Fahrscheine verkaufen. „Und auch jetzt fahren wirklich nur diejenigen mit dem Bus, die unbedingt müssen“, so Kerstin Weiss. „Zwar werden wieder Fahrscheine verkauft, aber es sind deutlich weniger Fahrgäste als vorher unterwegs.“ Das dürfte das Defizit noch vergrößern.

Hinweisschilder wie diese waren über Wochen an vielen Bussen zu finden. Quelle: nahbus

Zahl der Bedarfsgemeinschaften steigt auf 5500

Ein zweiter Posten, der dem Landkreis finanziell zu schaffen macht, sind die Kosten der Unterkunft (KdU). Das sind jene Kosten, die anfallen, wenn Menschen auf Hartz IV angewiesen sind. Die monatliche Stütze kommt zwar vom Staat, Heizung und Unterkunft – daher der Name – bezahlt der Landkreis. Wie das Jobcenter Nordwestmecklenburg mitteilt, sei die Zahl der Bedarfsgemeinschaften seit Beginn der Krise im März von 5000 auf rund 5500 gestiegen, was Mehrkosten in Höhe von rund einer Million Euro bedeutet. „Sollte die Krise weiter anhalten, gehen wir davon aus, dass es Ende des Jahres rund 6000 Bedarfsgemeinschaften sein werden“, so die Landrätin. Als Bedarfsgemeinschaften werden Familien und Lebensgemeinschaften bezeichnet, die ihren Lebensunterhalt gemeinsam von Hartz IV bestreiten müssen.

480 000 Euro für Schutzausrüstung und Abstrichzentren

Rund 480 000 Euro hat der Landkreis zudem eingeplant, um Schutzausrüstung für Heime und Institutionen in Nordwestmecklenburg zu beschaffen und vorzuhalten, sowie um die Abstrichzentren in Wismar und Grevesmühlen zumindest bis Ende Mai zu finanzieren. „Noch ist völlig unklar, wer diese Kosten am Ende trägt. Wir verhandeln mit dem Land, denn ich bin der Meinung, dass die Finanzierung über das Land erfolgen muss“, betont Kerstin Weiss. Noch allerdings gibt es dazu keine Einigung.

Keine Einnahmen bei Musik- und Volkshochschule

Neben diesen großen Posten kommen noch weitere Punkte hinzu, die den Haushalt des Kreises belasten. So haben weder die Kreismusikschule noch die Kreisvolkshochschule derzeit Einnahmen. Auch das Kreisagrarmuseum darf erst in dieser Woche wieder öffnen. Selbst die Bußgeldbehörde hat unter der Corona-Krise gelitten – auch dort brachen die Einnahmen weg. Wie Kerstin Weiss jedoch betont, sei nicht vorgesehen, die Kreisumlage anzuheben oder anderweitig die Kosten auf die Kommunen zu übertragen. „Das wird auf keinen Fall geschehen.“ Denn die hätten auch so angesichts drastisch sinkender Gewerbesteuereinnahmen reichlich eigene Sorgen. Derzeit sei der Landkreis auch so aufgestellt, dass die Ausgaben gedeckt seien. „Was aber passieren wird, ich werde dem Kreistag vorschlagen, dass wir ab 2021 nicht mehr mit einem Doppelhaushalt arbeiten, sondern wieder für ein Jahr planen.“ Aufgrund der unsicheren Lage sei eine Finanzplanung über zwei Jahre einfach nicht zu leisten.

Einen Rettungsschirm für Kreise und Kommunen gibt es derzeit weder vom Land noch vom Bund. Klar ist allerdings auch, dass Corona für erhebliche Veränderungen sorgen wird in der Planung der Städte und Gemeinden und auch der Landkreise. „Dass wir sparen müssen, das steht außer Frage“, sagt Kerstin Weiss. „Aber es gibt im Moment keine Liste mit Maßnahmen, die wir streichen. Und auch wo wir einsparen, steht noch nicht fest.“

Von Michael Prochnow