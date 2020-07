Boltenhagen

Der Strand im Ostseebad Boltenhagen ist gut gefüllt. Viele Strandkorbvermieter wie Anke Weihs haben alle ihre Körbe vergeben. Während die Urlauber an der Ostsee entspannen, arbeiten Handwerker wenige Meter weiter unermüdlich an der neuen Dünenpromenade, die Ende des Jahres fertig sein soll.

Von der Strandpromenade aus ist der Unterbau der Dünenpromenade gut zu sehen. Quelle: Malte Behnk

Anzeige

Unter anderem ist die Dach und Bau GmbH von Mario Rieck aus Klütz damit beauftragt, die Bohlen für den Belag der Promenade aufzubringen. Jetzt bei Sonnenschein und in der vergangenen Woche bei Regenwetter schrauben sie eine Bohle nach der anderen auf den Steg. Etwa 200 der Bretter verlegen sie so pro Tag.

Weitere OZ+ Artikel

Vom Strand aus kaum zu sehen

Dabei sind sie vom Strand aus kaum zu sehen. Auf der Baustelle sind Melde und andere Wildkräuter aufgegangen und in die Höhe geschossen. Für Anke Weihs, die seit Jahren an der Düne als Strandkorbvermieterin arbeitet, ist das kein schöner Anblick. „Außerdem lungern da am Abend auch junge Leute drauf rum. Da kann auch mal was passieren“, meint sie. Aber die Baustelle soll eigentlich auch nicht betreten werden.

Wuchernde Wildpflanzen verstecken die neue Dünenpromenade noch. Quelle: Malte Behnk

Die Urlauber Diana Schnee und Christian Schnoor aus Hessen blicken weniger auf den aktuelle Zustand als voraus. „Ich denke dass das schön wird und man dort auch mit Meerblick spazieren gehen kann“, sagt Schnoor. „Das Problem, dass Radler und Fußgänger hier auf der Strandpromenade haben, wird sich dann vielleicht auch verbessern. Ich denke, das ist ein große Aufwertung für den Ort.“

Was denken Sie über den Bau der Dünenpromenade in Boltenhagen. Schreiben Sie uns ihre Meinung gerne an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de.

Von Malte Behnk