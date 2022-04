Barendorf

Borkenkäfer und auch der Sturm hatten im Wald zwischen der B105 und Barendorf bei Jamel den Fichten stark zugesetzt, die dort seit 80 Jahren gewachsen waren. 20 freiwillige Helfer haben die geschädigte Fläche, die etwa einen halben Hektar groß ist, jetzt wieder aufgeforstet. Sie haben etwa 2000 Buchen und etwa 100 Lärchen gepflanzt, wo vorher die Fichten standen.

Schäden durch Borkenkäfer und Sturm

„Die Fläche war durch den Käfer und Sturm stark geschädigt“, sagt Felix Wolfgramm vom Forstamt Grevesmühlen, der die Pflanzaktion mit Revierförster Dirk Meierfeldt begleitete. „Es handelt sich um eine Fläche der Landesforst“, erklärt er dazu. Vor dem Arbeitseinsatz der Helfer hatten die Mitarbeiter der Forst die Fläche gerodet, gemulcht und für die Pflanzung vorbereitet.

Etwa 2000 junge Buchen und weitere 100 Lärchen haben die freiwilligen Helfer gepflanzt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Drei Kinder und 17 Erwachsene pflanzten

Zu dem Arbeitseinsatz kamen drei Erwachsene aus der Wismarer Agentur Lachs von Achtern mit drei Kindern. Initiiert hatte es aber der Verein der „Wohnmobil für Klimaschutz“, der knapp 200 Mitglieder in ganz Deutschland hat. „Jeder von ihnen gibt einen Cent pro gefahrenen Kilometer und das Geld spenden sie für Baumpflanzaktionen“, sagt Felix Wolfgramm. Mit 14 Personen waren die Camper angereist. „Sie haben schon einige Pflanzaktionen gemacht und kannten sich aus. So wurde fast die gesamte Fläche bepflanzt. Den Rest übernehmen Mitarbeiter des Forstamts“, so Wolfgramm.

Aufforstung in vier Stunden

Etwa vier Stunden hatten die Helfer trotz einiger Regenschauer gebuddelt und junge Bäume in die Erde gesetzt. Damit haben sie nicht nur die Forst unterstützt, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. „Dort wachsen jetzt Laubbäume und mit der Buche die Königin der Wälder. Sie haben einen deutlich besseren Effekt auf das Klima als Nadelbäume“, sagt Felix Wolfgramm.

17 Erwachsene und drei Kinder haben bei Barendorf junge Bäume gepflanzt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Wohnmobilisten helfen beim Klimaschutz

Der Verein „Wohnmobil für Klimaschutz“ hatte aus seinen Spenden 400 der gepflanzten Bäume finanziert. Bisher haben seine Mitglieder etwas mehr als 3000 klimarobuste Bäume finanziert und gepflanzt. Etwa 12000 Euro wurden so gespendet. Weil sie als Camper Urlaub in der Natur machen, wollen sie sich auch für den Umweltschutz engagieren. Dazu machen sie nicht nur Pflanzaktionen sondern nutzen auch zielgerichtet Campingplätze mit ökologischer Ausrichtung.

Von Malte Behnk