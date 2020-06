2000 Euro! Mühlenquilter nähen fleißig fürs Tierheim in Dorf Mecklenburg

Dorf Mecklenburg

Die „Mühlenquilter Dorf Mecklenburg“ haben in den vergangenen Wochen fleißig Stoffmasken genäht und für einen guten Zweck verkauft. Der Erlös kommt dem Tierheim Dorf Mecklenburg zugute – und das sind insgesamt 2000 Euro.

„Wir freuen uns so sehr“, sagt Meike Gutzmann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Wismar und Umgebung. „Im April erhielten wir die Spende aus dem Maskenverkauf vom Konsum Kalkhorst und nun haben die Mühlenquilter für uns genäht. Das berührt uns sehr. Wir sind dankbar, dass in diesen schweren Zeiten auch an die Tiere gedacht wird, die einen harten Weg hinter sich haben.“

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Apotheke hat Aktion unterstützt

Auch das Tierheim hat in der Corona-Krise finanzielle Einbußen. So sind die Pensionseinnahmen stark rückläufig, auch das Tierheimfest konnte nicht stattfinden. Die damit eingenommen Gelder haben immer einen Teil der Versorgungskosten der Tiere gedeckt. Dank der fleißigen Mühlenquilter und der Sonnen-Apotheke sind nun einige Löcher gestopft. In der Wismarer Apotheke sind die Stoffmasken auf einem kleinen Verkaufstisch angeboten und gegen eine Spende abgegeben worden.

Wer ebenfalls für die Tiere spenden möchte, kann das gern tun auf das Konto des Tierschutzvereins Wismar und Umgebung (DE71 1405 1000 1200 0003 54).

Lesen Sie auch

Von OZ