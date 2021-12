Grevesmühlen

Daran, dass Nordwestmecklenburg im Jahr 2021 einen Wechsel an der Spitze der Kreisverwaltung erleben würde, haben zu Beginn des turbulenten Jahres nur wenige geglaubt.

Doch Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) musste im Juli ihr Büro räumen und Platz machen für den 34-jährigen Landwirt und CDU-Kandidaten Tino Schomann, der in der Stichwahl überraschend deutlich die Nase vorn hatte.

Für Gesprächsstoff sorgte der Junglandrat unmittelbar nach der Wahl, sein Team hatte ihm einen neuen Dienstwagen vor die Tür gestellt. Der Audi A8 in der Langversion sei notwendig, weil Schomann mit seinen mehr als zwei Metern Körpergröße nicht in jedes Auto passe.

Zur Galerie Tragik und Freude mischten sich 2021 in Grevesmühlen und Grevesmühlen-Land.

Solche Sorgen hätte Stefan L. aus Grevesmühlen auch gern. Er hatte Anfang des Jahres für Schlagzeilen gesorgt, als er mehrere Tage auf einer Wiese am Ortseingang campierte, ausgerüstet nur mit einem Schlafsack. Wie sich herausstellte, hatte er nach Streit mit seinem Vermieter seine völlig vermüllte Wohnung aufgegeben.

Auf die Berichterstattung folgte eine Spendenwelle, erst durfte L. in einer Ferienwohnung in Wohlenberg unterkommen, inzwischen lebt er in einer Wohngruppe des DRK in Grevesmühlen.

Zur Galerie Eine Verfolgungsjagd endet im Graben bei Neu Degtow, Impfkampagne in Lübeck strahlt bis nach Grevesmühlen, Geschichten über Obdachlose und Vagabunden und vieles mehr hat die Menschen bewegt.

Apropos Gesprächsstoff, für den sorgte im Sommer auch Johannes S., der es sich im Wald am Nordende des Vielbeckers See in Grevesmühlen gemütlich gemacht hatte. Wilde Gerüchte machten die Runde in der Region über die Herkunft des Mannes. Im Interview berichtet er dann, dass er mitnichten obdachlos, sondern einfach freiheitsliebend sei und eigentlich in NRW lebe. Nach zwei Wochen stieg er in den Zug und zog weiter.

Von schnellem Internet träumen in Nordwestmecklenburg und Grevesmühlen immer noch die meisten Einwohner. Im Dezember 2020 sollten, so der ursprüngliche Plan der Wemacom, alle Haushalte angeschlossen und in Betrieb sein, die sich für einen Glasfaseranschluss entschieden haben.

Etliche Pannen und Monate später sind laut Wemacom rund 10 000 Haushalte am Netz, das sind ein Fünftel der möglichen Anschlüsse. In Betrieb ist nur ein Teil davon. Auf Anfragen reagiert die Wemacom, die immerhin 190 Millionen Euro Fördermittel für den Ausbau erhalten hat, nur noch ausweichend. Der Landkreis, der die Fördermittel des Bundes durchgereicht hat, erklärte auf die Frage nach der Verantwortung nur, dass die Wemacom zuständig sei.

Von Michael Prochnow