2022: Das sind die größten Bauvorhaben für Grevesmühlen

Grevesmühlen

Der Wintereinbruch am Freitag hat nicht nur auf den Kopfsteinplasterstraßen in Grevesmühlen für rutschige Fahrbahnen gesorgt – auch Fußgänger hatten in der Grevesmühlener Innenstadt ihre liebe Not, sich auf den Beinen zu halten. Der Grund: Die in den 1990-er Jahren verlegten gelben Klinker sind bei Frost spiegelglatt. Wie man inzwischen weiß, ist der Grund ein Materialfehler bei der Herstellung, deshalb sollen sie nach und nach ausgetauscht werden. Und das soll in diesem Jahr auf dem Vorplatz der Volks- und Raiffeisenbank in der August-Bebel-Straße passieren. Nach jahrelanger Planung soll es laut Stadtverwaltung im Februar die Entscheidung über die Vergabe der Bauleistungen gehen, auf dem Areal ist unter anderem ein Wasserspiel geplant.

Bootsanleger am Vielbecker See

Aufbruchsstimmung bei den Mitgliedern des Angelvereins Ortsgruppe IV in Grevesmühlen, dem mit rund 200 Mitgliedern größten Verein in der Region. Eigentlich sollte der neue Bootsanleger längst fertig sein, aber die Probleme bei der Materialbeschaffung haben dazu geführt, dass der Auftragnehmer in diesem Frühjahr beginnen wird, das ehrgeizige Projekt umzusetzen. Sowohl der Bootsanleger als auch der Steg werden erneuert, ebenso die Anlagen an Land.

Der Bootsanleger am Vielbecker See in Grevesmühlen wird saniert. Quelle: Michael Prochnow

Schulcampus am Ploggensee

Die Tiefbauarbeiten sind in vollem Gange, jetzt soll der Hochbau beim Schulcampus in Grevesmühlen beginnen. Und zwar mit dem neuen Gebäude für die Regionalschule, dieser Komplex soll als erstes errichtet und innerhalb von zwei Jahren fertig sein, die Regionalschüler ziehen dann um. Danach ziehen die Grundschüler in die leerstehende Wasserturmschule, anschließend werden die beiden östlichen Gebäude abgerissen, nur das Haus I nahe des Ploggenseering bleibt als künftiges Hortgebäude stehen. Parallel dazu baut die Mosaikschule ihr neues Schulgebäude. Während der grobe Zeitplan steht – in fünf Jahren könnte der Campus eröffnet werden, wenn alles planmäßig läuft – ist eine Frage noch offen. Nämlich der Name für das Areal. Bleiben die einzelnen Schulnamen erhalten, oder gibt es einen gemeinsamen neuen Namen für das Objekt? Auch diese fragen könnten 2022 in Angriff genommen werden.

So steht es um die Bauplätze Wer 2022 einen Bauplatz für ein Eigenheim in Grevesmühlen kaufen will, der muss sich gedulden. Die Stadt hat mehrere Projekte in Planung, so sollen am Börzower Weg, auf dem ehemaligen Sägewerksgelände und am Questiner Weg Bauplätze entstehen. Noch allerdings laufen die Planungen.

Multifunktionsgebäude an der Fritz-Reuter-Grundschule

Während die Finanzierung des Schulcampus weitgehend geklärt ist, gibt es bei der Kostenaufteilung für das geplante Multifunktionsgebäude für die Fritz-Reuter-Grundschule noch ein großes Fragezeichen. In der jüngsten Schätzung beläuft sich die Summe auf über sieben Millionen Euro. Nun soll ein Fördermittelantrag gestellt werden. Unstrittig ist, dass die Schule das Gebäude, das neben einer Aula zusätzliche Aufenthalts- und Klassenräume enthalten wird, dringen benötigt, um die angespannte Hortsituation zu entlasten. Denn seit Jahren fehlen in der Stadt Hortplätze.

Anstelle des alten Hortgebäudes soll das Multifunktionsgebäude errichtet werden Quelle: Michael Prochnow

Schwimmhalle am Ploggensee

Ob sie wirklich gebaut wird, steht in den Sternen. Aber Tatsache ist auch, dass die Pläne für eine Schwimmhalle in Grevesmühlen noch nie so konkret waren wie jetzt. Eine Machbarkeitsstudie gibt es bereits, die einen jährlichen Verlust von rund einer Million Euro ausweist bei der Unterhaltung. Und es gibt rege Debatten um den Standort. Zur Auswahl stehen die Festwiese am Ploggensee, der Bereich am Ploggensee hinter dem Imbiss sowie den Platz, an dem sich in der Lübecker Straße früher eine Tankstelle befand.

Lagergebäude am Tannenberg-Sportplatz

Der Sportplatz am Tannenberg gehört mit dem frisch sanierten Hauptgebäude zu den Vorzeigeobjekten, was den Sport anbetrifft. Nun sollen auch die Leichtathleten endlich ein vernünftiges Lagergebäude bekommen. Die Baracke am Sportplatz soll abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt werden.. Ein Ingenieurbüro hat bereits einen ersten Entwurf vorgelegt. Wann das Projekt umgesetzt werden soll, ist noch unklar.

Abbruch am alten Sägewerk beginnt

Wie das Bauamt der Stadt mitteilt, sollen noch im Januar die Abbrucharbeiten an den Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerks beginnen. Ausgenommen davon sind die Hallen, die sich in Privatbesitz befinden. Dort ist ein Wohngebiet geplant.

Von Michael Prochnow