Weil er auf der verschmutzen Fahrbahn zu schnell unterwegs war, ist ein 21-Jähriger mit seinem Auto im Graben gelandet. Der junge Autofahrer wollte am Morgen des 16. Oktober auf Bundesstraße 208 einen Traktor überholen. Der Mann war von Gadebusch kommend in Richtung Mühlen Eichsen unterwegs. Als er den Traktor vor ihm überholen wollte, kam es gegen 7.45 Uhr zum Unfall.

Auto kommt im Graben zum Stehen

Die Zugmaschine, die den Straßenabschnitt reinigte, setzte in diesem Moment zum Linksabbiegen an. Der Versuch des jungen Mannes, seinen Pkw rechtzeitig abzubremsen, scheiterte. Er kollidierte zunächst mit der am Traktor angebrachten Reinigungsbürste, geriet dann in den Straßengraben und kam auf der Seite zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 35 000 Euro.

