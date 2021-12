Die Rettungskräfte beim tödlichen Unfall an der Wohlenberger Wiek haben schreckliche Stunden erlebt. Ein Toter, zwei Schwerverletzte – das ist die tragische Bilanz des Unglücks am Dienstag. Hier schildern beteiligte Feuerwehrleute, wie sie die Situation vor Ort wahrgenommen und verarbeitet haben.

In diesem Wrack starb am Dienstag an der Straße an der Wohlenberger Wiek ein 21 Jahre alter Mann. Quelle: Karl-Ernst Schmidt