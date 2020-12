21 Neuinfektionen in NWM: Kita in Schönberg betroffen

Grevesmühlen

21 neue Covid 19-Fälle meldet das Gesundheitsamt für Nordwestmecklenburg am Mittwoch. Die vom Lagus errechnete Inzident beträgt mit 188 Fällen in sieben Tagen damit 119,5 und ist somit leicht gesunken, liegt aber noch immer über dem Landesdurchschnitt von 97,3. Mit einer Infektion in Quarantäne befinden sich derzeit 244 Menschen, hinzu kommen 1437 Kontaktpersonen, also insgesamt 1681. Rund ein Drittel der neuen Fälle sei bereits als Kontaktperson in Quarantäne gewesen, so ein Sprecher des Landkreises.

Unter den Neu-Infizierten befindet sich eine Patientin des Sana-Klinikums in Wismar sowie ein Kind der „Eulengruppe“ aus dem „Haus des Kindes“ in Schönberg. Da sich die Zahl der weiteren Kinder, die Kontakt hatten, auf zehn beläuft, wurden diese einzeln als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt, nicht per Allgemeinverfügung, heißt es dazu aus der Kreisverwaltung.

Weiterhin stark betroffen vom aktuellen Infektionsgeschehen ist das Pflegeheim „Haus am Bibowsee“ in Nisbill. Weil es erneut zu weiteren Ansteckungen gekommen sei, habe der Landkreis am Mittwoch eine neue Allgemeinverfügung für den Wohnbereich 2 erlassen. Damit stehen der Wohnbereich 2 und auch die jeweiligen Beschäftigten erneut bis zum Ablauf des 23. Dezembers unter Quarantäne. Konkreter Anlass seien zwei Positiv-Tests bei Mitarbeitern.

Von Michael Prochnow