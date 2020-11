Covid-19 - 21 neue Corona-Fälle am Donnerstag in NWM: Etliche Schüler in Quarantäne geschickt

Gleich an zwei Schulen in Wismar wurden am Donnerstag neue Corona-Fälle bekannt. Der Inzidenzwert für Nordwestmecklenburg steigt laut Landesgesundheitsamt weiter. Der Kreis bleibt somit Risikogebiet.