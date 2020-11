23 neue Corona-Fälle am Dienstag in NWM: Inzidenz-Wert steigt weiter

Wismar

23 neue Corona-Fälle sind am Dienstag in Nordwestmecklenburg dazu gekommen. Damit steigt die Sieben-Tages-Inzidenz auf 63,6. Der Wert bildet die Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ab. Bei einem Wert von über 50 gilt ein Landkreis als Risikogebiet. Mit 63,6 hat Nordwestmecklenburg nach Vorpommern-Greifswald (73,6) nun den zweithöchsten Inzidenz-Wert in ganz Mecklenburg-Vorpommern.

Vor allem die Infektionen, die auf einen Geburtstag von letzter Woche zurückzuführen sind, dürften dafür mit verantwortlich sein. Insgesamt wurden in den letzten sieben Tagen 100 Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg gemeldet, seit Ausbruch der Pandemie sind es 367 Fälle im Nordwestkreis.

