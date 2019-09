25 000 Tonnen Mais werden zu Strom und Wärme

Grevesmühlen

Die „grüne Energie“ wird angeliefert. Derzeit wird das Silo der Stadtwerke am Degtower Weg aufgefüllt. Der Mais, der aus dem direkten Umfeld von Grevesmühlen stammt, wird dort eingelagert und in den Biogasanlage in Strom und Wärme umgewandelt. Derzeit lagern dort nach Angaben der Stadtwerke etwa 6000 Tonnen, wenn die Ernte komplett eingebracht ist, werden es rund 25 000 Tonnen sein. Die Maisernte erfolgt durch die Gutsverwaltung Groß Walmstorf, Landwirt Dirk Peters und den Landwirtschaftsbetrieb Grevesmühlen, das bedeutet, der Rohstoff wird nur wenige Kilometer transportiert. Wie die Stadtwerke mitteilen, sei dieser Umstand eine von mehreren Bedingungen gewesen, die sich das Unternehmen selbst auferlegt hätten, um Energie so umweltfreundlich wie möglich zu erzeugen. Mit der Wärme werden nicht nur mehrere Wohngebiete in Grevesmühlen sondern auch Schulen, das Rathaus und der Wohnpark „Diamant“ und zahlreiche weitere Großgebäude versorgt.

Von Michael Prochnow