Und dann kam der große FC Bayern München nach Nordwestmecklenburg. Willi Rohloff, Vorstandsvorsitzender des FC Schönberg 95, erinnert sich noch gut an diesen Tag vor fast 20 Jahren. Der kleine Oberligist hatte sich in der Vorsaison für den DFB-Pokal qualifiziert und bekam für die erste Runde den deutschen Rekordmeister zugelost. Eine Sensation für die 4000-Seelen Gemeinde und ein Spiel, für das das heimische Palmberg-Stadion eigentlich nicht ausgelegt war. Dank mobiler Großtribünen konnte es jedoch auf 16 000 Plätze erweitert werden. Dann der große Tag, die Sonne brannte, im Stadion herrschten Temperaturen um die 30 Grad, die Stimmung war gigantisch, eine ganze Region fieberte mit den Schönbergern mit, die erst fünf Jahre zuvor ihre Verein gegründet und seitdem einen rasanten Aufstieg hingelegt hatten.

Die DFB-Pokalspiele des FC Schönberg 95 Insgesamt sieben Mal qualifizierte sich der FC Schönberg 95 für die erste Runde des DFB-Pokals, konnten jedoch nie die zweite Runde erreichen. Im Pokal spielten die Nordwestmecklenburger gegen den SV Waldhof Mannheim (1999, 0:3), den FC Bayern München (2000, 0:4), den VfB Stuttgart (2001, 2:4), den Hamburger SV (2002, 0:6), Borussia Mönchengladbach (2003, 0:3), den 1. FC Kaiserslautern (2005, 0:15) oder den VfL Wolfsburg (2012, 0:5).

Willi Rohloff, Vorsitzender des FC Schönberg 95. Quelle: Jens Upahl

„Die Kulisse war unglaublich“, erinnert sich Rohloff, der damals noch als Sportreporter tätig war und Zugang zu den Katakomben hatte. Die Bayernstars hautnah zu erleben, sei schon etwas Besonderes gewesen, sagt er. Das 0:4 war am Ende Nebensache, die Gastgeber hatten einen beherzten Fight geliefert, an das Fußballfest erinnern sich noch heute viele Nordwestmecklenburger. Damals, im August 2000.

Regionalliga als Höhepunkt

Doch in seiner noch jungen Vereinsgeschichte erlebte der Verein, der an diesem Wochenende sein 25-jähriges Vereinsjubiläum feierte, noch viele weitere Höhepunkte und hatte mit Enrico Neitzel, Jörg Hahnel, Martin Pett oder Heiko März sogar einige Spieler in seinen Reihen, die für den FC Hansa Rostock aufliefen. Insgesamt standen die Schönberger neun Mal im Landespokalfinale, sieben Mal gewannen sie. Die Belohnung: Weitere DFB-Pokal-Kracher gegen die Profis aus der Bundesliga wie zum Beispiel den Hamburger SV, den VfB Stuttgart oder Borussia Mönchengladbach.

Neben den Spielen gegen die großen Gegner blickt Rohloff auch gern auf ein ganz besonderes vor fünf Jahren zurück: der Sieg gegen den Malchower SV am letzten Spieltag der Oberligasaison. Es war das entscheidende Spiel, das den Aufstieg in die Regionalliga besiegelte. Bereits Anfang der 2000er Jahre hatten die 95er mehrmals die Chance, sich für die damals noch dritthöchste deutsche Spielklasse zu qualifizieren, scheiterten aber jeweils in der Relegation. Doch 2015 wurde der lang ersehnte Traum endlich Realität.

Neustart in der Landesliga

„Das war ein Abenteuer für uns“, meint Rohloff, der zu diesem Zeitpunkt bereits Vorsitzender war. Die Spiele gegen Energie Cottbus, Carl Zeiß Jena oder Lok Leipzig – das waren echt Highlights, sagt er. Das Abenteuer war wirtschaftlich gesehen jedoch auch eine Nummer zu groß für den Dorfverein. So sieht das auch der Vereinschef. „Finanziell war das nicht länger als zwei Jahre machbar, weshalb wir dann auch die Notbremse ziehen mussten.“

Für die Saison 2017/18 meldete der Verein keine neue Lizenz für die Regionalliga an. Ein entscheidender Grund war die Kürzung der finanziellen Mittel durch den Hauptsponsor Palmberg. Die Folge: ein Neustart in der Landesliga. Statt gegen Cottbus, Babelsberg und Hertha II ging es in der neuen Saison gegen Gadebusch, den Doberaner FC und Cambs-Leezen.

Ziel ist dauerhaft Verbandsliga

Diese Saison gelang der 1. Männermannschaft der Aufstieg in die Verbandsliga, laut Rohloff die Liga, in der sich der Verein dauerhaft sehe. An die alten Zeiten in Ober- und Regionalliga anzuknüpfen sei derzeit keine Option. „Wir sind ein kleines gallisches Dorf. Die höheren Ligen sind für uns finanziell nicht realisierbar.“

Dennoch: Eine Jubiläumsfeier anlässlich des 25-jährigen Bestehens soll es dieses Jahr noch geben, wenn auch durch Corona ein wenig später als geplant. Als Vorsitzender des Vereins wird Rohloff natürlich auch mitfeiern und sich zusammen mit den anderen erinnern, an den FC Bayern, die Regionalliga und alles bisher Erreichte.

Von Flemming Goldbecher