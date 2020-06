25 Jahre FC Schönberg: So lief der Empfang zum Jubiläum

Schönberg

„Grün-Weiß hier ist Fußball – unser Leben“, klang es am Sonnabend im Foyer des FC Schönberg 95. Es war eine Liedziele aus der Hymne des FC Schönberg 95, mit der die geladenen Gäste beim Empfang anlässlich des Jubiläums im Foyer der Palmberghalle begrüßt wurden.

„Die 25 Jahre des Vereins sind eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte. Er hat die Stadt über Kreis- und Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Der FC 95 war der beste Werbeträger der Region“, erklärte der Vereinsvorsitzende Wilfried Rohloff gleich zu Beginn seiner Rede. Er untermauerte diese Feststellung mit einigen Daten und Fakten, die auch gar keinen anderen Schluss zuließen. Als Beispiele nannte Rohloff das bis heute unvergessene Spiel im August 2000 in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München (0:4) vor 16 000 Zuschauern und die Begegnung im Jahr darauf gegen den VfB Stuttgart. Damals lag sogar eine Sensation in der Luft, denn die Maurinekicker führten gegen den Bundesligisten schon mit 2:0. Am Ende verloren sie das Spiel noch mit 2:4, ein weiteres Stück Pokalgeschichte hatten sie dennoch mitgeschrieben.

Das gab’s noch nie: Schönberg I und Schönberg II im Pokalfinale

Unerwähnt ließ Rohloff auch nicht das Jahr 2003. Damals wurden die Schönberger Oberliga-

Meister und spielten das Landespokalfinale unter sich aus. Denn beide Männerteams des FC 95 waren ins Endspiel gekommen. Der Pokal ging dann sogar an die zweite Mannschaft, die die erste Elf mit 2:1 bezwang. Es war das letzte Mal, dass es diese Möglichkeit überhaupt gab. Seitdem kann nur noch jeweils ein Team eines Vereins an diesem Wettbewerb teilnehmen. Szenarien wie damals sollten sich nicht wiederholen, wie der DFB meinte.

Willi Rohloff, Vorsitzender des FC 95. Quelle: Dirk Hoffmann

„Es ist unglaublich, was hier geleistet wurde. Wir sind stolz, dass es den FC 95 gibt“, erklärte Landesfußballpräsident Joachim Masuch, der ebenfalls zum Empfang erschien. Schönberg und Hansa Rostock bezeichnete er als die Aushängeschilder des Verbandes.

Legendenelf 25 Jahren FC 95 Die Legendenelf des FC Schönberg 95Tor: Maik WildeAbwehr: Sven Wittfot, Andres Urbszat, Torsten Grümmer und Sören WarnickMittelfeld: Christian Urgast, Axel Stutzky und Michael KochAngriff: Enrico Neitzel und Lutz SchwerinskiTrainer-Duo: Jürgen Decker und Axel RietentietErsatzbank: Tor: Heiko OldörpAbwehr: Tom Schulz und Daniel HalkeMittelfeld: Danilo Adigo und Lukas ScherffAngriff: Sascha Hagen und Mehmet Ören

Trommel für die nächsten FC-Erfolge

Optikermeister Uwe Becker übergibt den FC 95-Fans Bettina und Torsten Lenz eine Trommel. Quelle: Dirk Hoffmann

Es waren bewegte Zeiten, die der FC 95 im zurückliegenden Vierteljahrhundert durchlebte. Aber nicht alleine, sondern in einer großen Familie. Das wurde auch beim Empfang und den gemeinsam ins Leben gerufenen Aktionen zum Jubiläum deutlich. Da übergab Optikermeister Uwe Becker an Bettina und Torsten Lenz eine große Trommel. Beide gehören mit zu den treuesten Fans und feuern seit vielen Jahren den FC bei den Spielen an.

Als Teil der großen FC-Familie fühlt sich auch Peter Henke. Seit mittlerweile 50 Jahren fühlt sich der heute 59-Jährige dem Fußball in Schönberg verbunden, trat erst für die TSG gegen das runde Leder und später dann für den FC 95. Für sein halbes Jahrhundert Vereinstreue erhielt der Schönberger die Ehrennadel des FC Schönberg 95.

Der erste Vorstand des Vereins

Geehrt wurden mit Uwe Blaumann (Präsident), Ulrich Lange (Geschäftsführer), Reinhard Zillmer (Jugendwart) und Agnes Hack (Kassenwart) auch vier der fünf handelnden Personen des ersten Vorstandes. Es fehlte der 2017 verstorbene Manfred Bolten, der den Verein mit aus der Taufe hob und über viele Jahre als Geschäftsführer maßgeblich die Entwicklung des FC 95 mitbestimmte.

Ohne die Akteure auf dem Rasen und ihre Trainer wären aber Erfolge wie die sieben Landespokalsiege, zwei Spielzeiten in der Regionalliga oder die NOFV-Oberliga-Meisterschaft undenkbar gewesen. Die Fans konnten ihre Legenden-Elf aus 25 Jahre FC 95 wählen. Für die Torwartposition bekam Maik Wilde die meisten Stimmen, in die Abwehr wählten die Fans Sven Wittfot, Andres Urbszat, Torsten Grümmer und Sören Warnick, in das Mittelfeld Axel Stutzky, Stefan Purtz und Michael Koch sowie in den Angriff Lutz Schwerinski und Enrico Neitzel. Auf der Ersatzbank der Legenden-Elf sollten Heiko Oldörp (Torwart), in der Abwehr Tom Schulz und Daniel Halke, im Mittelfeld Dinalo Adigo und Lukas Scherff sowie für den Angriff Sascha Hagen und Mehmet Ören Platz nehmen. Als Trainer-Duo bekamen Jürgen Decker und Axel Rietentiet die meisten Stimmen.

Peter Henke (l.) erhielt für seine 50-jährige Mitgliedschaft vom FC 95-Vorsitzenden Wilfried Rohloff die Ehrennadel des Vereins. Quelle: Dirk Hoffmann

Auflaufen könnte die Legenden-Elf im September. Es wäre ein schöner Höhepunkt im Rahmen des Vereinsfestes, das man dann nach von Rohloff gerne nachholen möchte. Ob dieser Plan Realität wird, hängt von der Politik und weiteren Lockerungen in der Corona-Krise ab.

Von Dirk Hoffmann