Jetzt doch: Das 25. Opeltreffen in Wohlenberg direkt an der Ostsee wurde abgesagt. Martin Burtzlaff, einer der Organisatoren seit der ersten Stunde hatte bis zuletzt gehofft, das Traditionstreffen der Autoliebhaber noch retten zu können. Schließlich wäre es vom 4. bis zum 6. September die 25. Auflage gewesen.

Keine Großveranstaltungen bis 31. Oktober

Doch die Corona-Pandemie hat das Jubiläum in diesem Jahr verhindert. Ursprünglich hieß es ja, dass bis zum 31. August größere Veranstaltungen untersagt sind“, sagt Martin Burtzlaff, der das Opeltreffen 1996 mit seinem Opelteam, damals noch in Boltenhagen, ins Leben gerufen hat. „Solange diese erste Verordnung noch galt, haben wir lange gehofft“, sagt er. Am 17. Juni wurde dann bundesweit entschlossen, dass Großveranstaltungen bis 31. Oktober verboten bleiben.

Hätten viele Auflagen erfüllt

„Wir hatten schon lange im Vorfeld Kontakt zum Ordnungsamt des Landkreises und haben geklärt, welche Auflagen wir einhalten müssen“, sagt Burtzlaff, der auch jedes Jahr engen Kontakt zum Ordnungsamt in Klütz hält und mit der Behörde sonst das „Drumherum“ des Opeltreffens klärt. Nachverfolgbarkeit der Besucher im Sinne des Datenschutzes und Desinfektionspunkte überall auf dem Gelände verteilt, hatten die Organisatoren leisten können. „Ich hätte eventuell sogar den Clubs ihre Pavillon-Zelte verboten, um Abstände auch wirklich einzuhalten“, sagt Burtzlaff.

Teilnehmer mit etwa 600 Autos kommen jedes Jahr aus ganz Deutschland, aus den Niederlanden, aus Dänemark und Norwegen. Quelle: Malte Behnk

„Aber Vorgaben – wie nur jeden zweiten Stellplatz auf dem Gelände zu nutzen und kein Festzelt aufstellen zu dürfen –, das können und wollen wir auch nicht erfüllen. Das nimmt einem dann auch den Spaß an der Sache.“ Schließlich sollte ja das Jubiläum auch mit Live-Musik gefeiert werden. „Das wäre auch mit einem entsprechend großen Ordnungsdienst nicht zu bewältigen“, sagt Burtzlaff.

„Verantwortung gegenüber der Region“

„Ich möchte auch nicht, dass das Opeltreffen an der Ostsee hinterher als Corona-Hotspot bekannt wird. Da habe ich auch eine Verantwortung gegenüber der Region“, sagt Martin Burtzlaff. Die profitiert sonst sehr von dem Treffen, bei dem im Durchschnitt etwa 600 Autos der Marke Opel und deren Besitzer samt Familien aus ganz Deutschland, Dänemark und Schweden anreisen.

Treue Partner in der Umgebung

„Unsere Partner, wie das Feriendorf Bley in Wohlenberg oder das Regenbogencamp in Boltenhagen, informieren wir auch über die Absage und unseren Gästen haben wir das auf unserer Facebook-Seite mitgeteilt“, sagt Martin Burtzlaff, enttäuscht über die Absage. „Ich hatte bis Mitte Juni das Gefühl, dass halb Deutschland uns die Daumen drückt“, sagt der Boltenhagener, der das Treffen seit Jahren mit dem Opelclub Rostock gemeinsam auf die Beine stellt.

Reaktionen traurig, aber sachlich

„Die Reaktionen auf unsere Absage waren durchweg traurig, aber total sachlich und voller Vorfreude auf nächstes Jahr“, sagt Martin Burtzlaff. Das Jubiläum soll nämlich auf jeden Fall nachgeholt werden. „Mit der Band bin ich schon am Verhandeln“, sagt Burtzlaff. „Wir haben auch eine große Chronik angefertigt. Da haben wir mit dem Opelclub Rostock ganz akribische Sammler von Bildern.“

Eine zuverlässige Information: Das 25. Opeltreffen an der Ostsee in Wohlenberg wird 2021 nachgeholt. Quelle: Malte Behnk

Viele der Teilnehmer des Opeltreffens kamen früher schon als junge Leute und bringen inzwischen ihre Kinder mit. „Wir sind immer eine Familienveranstaltung geblieben“, freut sich Burtzlaff. „Das fasziniert mich auch ein Stück. Was mal in einer Kneipe in Boltenhagen als Idee eines kleinen Opelteams begonnen hat, das gibt es jetzt 25 Jahre lang.“ Sogar in der Opelzeitung „Flash“ wurde über das Treffen an der Ostsee berichtet und der Reporter auf dem Gelände groß gefeiert, erinnert sich der Organisator.

Von Malte Behnk