Erst vor vier Wochen – nach dem Corona-Lockdown – stand fest, dass die Absolventen des Fachgymnasiums Wirtschaft an der Beruflichen Schule des Landkreises Nordwestmecklenburg das Ende ihrer Schulzeit mit einer Feierstunde begehen dürfen. Nun schritten die jungen Frauen und Männer zu den Klängen des Songs „Halleluja“ in den Saal des Wismarer Zeughauses, vorbei an ihren Eltern, Angehörigen und Lehrern, die sich ihnen zu Ehren erhoben hatten. 23 junge Leute erhielten am Freitagnachmittag ihre Abiturzeugnisse, vier weitere ihr Zeugnis über den schulischen Teil der Fachhochschulreife.

Die Klasse FGW82 (v. l.) mit Jann Würfel, Erik Maron, Kim Burmeister, Mick Zander, Vivian-Sophie Wiedermann, Michel Schröter, Samanta Cameron, Kamil Zietek, John Jürß und Klassenleiterin Dr. Anette Wöhlbier. Quelle: Haike Werfel

Glückwünsche zum erreichten Schulabschluss

„Eine wilde und verrückte Zeit geht zu Ende“, begrüßte Schulleiter Holger Stein die Abiturientinnen und Abiturienten. Er meinte damit ihre Schulzeit, aber auch die letzten anderthalb Schuljahre, die coronabedingt mit Präsenz-, Distanzunterricht und Digitalisierung anders verliefen als üblich und allen einiges abverlangt haben. Deshalb beglückwünschte Holger Stein die Schülerinnen und Schüler ausdrücklich zum erreichten Abschluss. Durch Anstrengung, Fleiß und Beharrlichkeit hätten sie es geschafft, sich auf das Abitur vorzubereiten und es auch zu bestehen, würdigte der Schulleiter.

Jahrgangsbeste erzielt Notendurchschnitt von 1,2

Mit einem Notendurchschnitt von 1,2 erwies sich Vivian-Sophie Wiedermann als Beste ihres Abiturjahrgangs. Sie möchte ab Oktober in Rostock ein Pädagogikstudium beginnen und selbst Gymnasiallehrerin werden, verriet sie. Als Unterrichtsfächer wählte sie Deutsch und Sozialkunde. „Wir haben sie bei der Studienstiftung des deutschen Volkes für ein Stipendium vorgeschlagen“, berichtete Holger Stein.

Besonders gratulierte er auch Muayad Alkusa zu seinem Zeugnis. Der junge Syrer hat es in drei Jahren geschafft, ein Abitur in Deutschland abzulegen. „Ich habe eine seiner mündlichen Prüfungen erlebt und war überrascht über das tolle Ergebnis“, schilderte der Schulleiter voller Respekt. Muayad Alkusa möchte nach dem Sommer ebenfalls studieren. „Ich habe mich in Berlin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft beworben“, erzählte er stolz. Er hofft, dass er für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftsinformatik genommen wird.

Vor drei Jahren kamen 42 Jugendliche ans Fachgymnasium

Die gymnasiale Ausbildung an der Beruflichen Schule hatten am 3. September 2018 ursprünglich 42 Jugendliche begonnen. Verschiedene Gründe führten dazu, dass die beiden Klassen kleiner wurden. „Junge Menschen denken und entscheiden eben mal anders. Und das ist auch gut so!“, erklärte Holger Stein.

„Hören Sie nicht auf zu fragen, selbst nachzudenken und neue Wege zu suchen." Holger Stein, Schulleiter, zu den Abiturienten Quelle: Haike Werfel

Der Schulleiter gab den Absolventen so manchen Tipp mit auf den Weg. Neben der Bildung als Schlüssel zum Erfolg komme es auch auf Vertrauen, Offenheit und ein enges Einvernehmen mit den Menschen in der unmittelbaren Umgebung an. Zudem wünschte er, dass die Abiturienten ihr Zeugnis als Privileg und Verpflichtung verstehen, zu denen zu gehören, die gestalten, die Verantwortung übernehmen und die mehr im Blick haben als ihren kleinen Horizont. „Hören Sie nicht auf zu fragen, selbst nachzudenken und neue Wege zu suchen – statt alte Wege immer wieder auszutreten. Mischen Sie sich ein und tragen Sie bei zu einer lebenswerten Zukunft“, forderte er die jungen Menschen auf.

Schulleiter hatte seine letzten Abiprüfungen

Holger Stein dankte den Eltern und Angehörigen für die Unterstützung ihrer Kinder, auf die sie zu Recht stolz sein können, sowie seinem Kollegium und insbesondere den beiden Klassenleiterinnen Judith Köster und Dr. Anette Wöhlbier. Diesem Dank schlossen sich auch die Absolventinnen und Absolventen in ihrer sehr unterhaltsamen Schülerrede an. Das Programm der Feierstunde gestalteten die Fachgymnasiasten Marie Gideon, Nele Soltysik und Ingolf Holst mit Rezitationen.

Zu guter Letzt verabschiedete sich Holger Stein mit bewegenden Worten. „Es war nach dreißig Jahren Abitur an unserer Schule meine letzte Abiturprüfung. Mit diesem Schuljahr endet meine berufliche Tätigkeit“, erklärte der 63-Jährige. Er habe nach der politischen Wende 1990 den Bildungsgang Fachgymnasium mit aufgebaut und sich dafür immer eingesetzt. „Viele junge Menschen sind mit Erfolg in die Welt gezogen. Einige kommen auch wieder zurück.“ So freue man sich, dass ein ehemaliger Fachgymnasiast aus dem Jahrgang 1999 bis 2002 am 1. August an der Beruflichen Schule anfangen wird.

