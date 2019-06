Schönberg

Ein 28-Jähriger ist bei einem Badeunfall in Schönberg in Nordwestmecklenburg ums Leben gekommen. Der Mann ertrank am Mittwochnachmittag in einem Badesee, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei besuchte der Mann gemeinsam mit Freunden den Badesee. Freunde berichteten, dass der 28-Jährige plötzlich schwankte und um Hilfe rief. Sie eilten zur Hilfe, konnten den Mann im Wasser aber nicht finden.

Taucher fanden später den leblosen Körper am Grund des Badesees. Warum der Mann unterging, war zunächst unklar. Ein Seelsorger betreute die Freunde des Verstorbenen.

Zweiter tödlicher Badeunfall

Das ist bereits der zweite tödliche Badeunfall in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch. In Neubrandenburg ertrank eine 83-Jährige in einem Badesee. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos,

RND/dpa