Grevesmühlen

Es gibt offiziell keinen Lockdown, aber für viele fühlt sich die Situation bereits danach an. Inzwischen gibt es die 2G-plus-Regelung für den Freizeitsport im Innenbereich. Das bedeutet, dass nur noch am Training und an den Wettkämpfen teilnehmen darf, wer geimpft oder genesen und aktuell getestet worden ist.

„Im Moment können die Sportler noch trainieren“, sagt Jürgen Reinert, stellvertretender Vorsitzender des SV Blau-Weiß Grevesmühlen, mit rund 800 Mitgliedern einer der größten Vereine der Region. „Aber ich gehe davon aus, dass das nicht mehr lange so bleiben wird. Sportunterricht wird verboten, aber Freizeitsport ist erlaubt, das versteht doch kein Mensch mehr.“ Aktuell sei die Lage so, dass mit 2 plus Sport in der Halle erlaubt ist. „Draußen können die Leichtathleten zum Beispiel weitermachen.“ Aber der Widerspruch bleibe, in der Schule dürften die Kinder keinen Sport machen, am Nachmittag sei das Training erlaubt.

Jürgen Reinert, Stellvertretender Vorsitzender des SV Blau-Weiß Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Geschäftsstelle bleibt geöffnet

Der SV Blau-Weiß hat seine Mitglieder beziehungsweise die Abteilungsleiter über die aktuellen Regelungen informiert. „Wir überlassen es den Abteilungen, selbst zu entscheiden, ob sie den Trainingsbetrieb aufrecht erhalten“, sagt Vorsitzender Daniel Voigt. Denn eine einheitliche Regelung für den gesamten Verein zu treffen sei aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen schlecht machbar.

Auch in die Geschäftsstelle des Vereins, die sich im Vereinshaus am Kirchplatz befindet, gilt die strenge 2G-plus-Regel. Auch dort haben nur noch Personen Zutritt, die geimpft, genesen und aktuell getestet sind. In der Praxis heißt das, dass außer dem Vorstand kaum jemand kommt. Dennoch bleibt die Geschäftsstelle weiterhin geöffnet. „Deshalb haben wir es den Abteilungen überlassen, die Entscheidung selbst zu treffen. Wir wollten als Vorstand keine Vorschriften machen“, so Jürgen Reinert.

Von Michael Prochnow