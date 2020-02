30 000 Euro gerettet: Wismarer Taxifahrer bewahrt Seniorin vor Trickbetrug

Wismar/Schwerin

Besondere Auszeichnung für einen Taxifahrer: Rainer Franke hat kurz vor Weihnachten eine 83-jährige Rentnerin aus Nordwestmecklenburg davor bewahrt, 30 000 Euro an eine Betrügerin zu verlieren. Dafür ist er am Dienstag von der Kriminalpolizei Schwerin geehrt worden.

Am 16. Dezember wurde die Seniorin anrufen – angeblich von ihrer Nichte. Die Anruferin behauptete, sie sei gerade bei einem Notar in Schwerin und bräuchte umgehend eine fünfstellige Summe. Die Rentnerin machte sich deshalb mit einem Taxi auf den Weg zur Bank. Während der Fahrt erzählte sie dem 61-jährigen Rainer Franke von ihrem Vorhaben. Er warnte die Seniorin während der Hin- und Rückfahrt, Fremden Geld zu geben. Doch sie wollte es trotzdem tun.

Als sie wieder mit dem Geld zuhause war, warnte er auch die Tochter der 83-Jährigen. Als dann die angebliche Nichte erneut anrief, um die Geldübergabe zu vereinbaren, übernahm die Tochter das Gespräch und erkannte, dass es sich um eine Betrügerin handelte.

Der Fall ist einer von 1882 angezeigten Trickstraftaten in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr. In 1722 Fällen ist es nur beim Versuch geblieben, doch oft hatten die Betrüger auch Erfolg – in 8,5 Prozent der Fällen.

Die Zahl der Anzeigen steigt seit Jahren. Außerdem hat sich im vergangenen Jahr die Schadenssumme verdreifacht. 2019 sind Geld und Wertgegenstände im Wert von 1, 47 Millionen Euro übergeben worden, 2018 waren es 440 000 Euro. Die hohe Schadenssumme resultiert aus dem Anstieg der Fälle und einer Reihe von Taten, in denen besonders hohe Geldbeträge ausgehändigt worden sind. Diese sind größtenteils auf die Masche des sogenannten „Romance Scamming“ zurückzuführen. Die älteren Geschädigten überwiesen dabei zum Teil fünf- bis sechsstellige Beträge auf ausländische Konten in dem Glauben, damit der angeblich großen Liebe aus einer Notlage zu helfen.

Von OZ