Was Jugendliche aus Lübeck, Rostock, Schönberg und Neumünster in Schleswig-Holstein über die Deutsche Einheit denken, interessierte Bettina Martin, Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern und ihre Kollegin Karien Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Schüler, Schülerinnen und Politikerinnen trafen sich unweit der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Dabei gaben die Ministerinnen auch einiges an Privatem preis. Bilder von diesem Treffen gibt es hier.