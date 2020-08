30 Jahre Kirchenmusiker in Schönberg

Schönberg

Ein Jubiläum für Christoph D. Minke: Seit 30 Jahren arbeitet er als Kirchenmusiker in Schönberg. Dort ist er Organist, Chorleiter und Intendant des Musiksommers. 1997 wurde er mit dem Kulturpreis des Landkreises ausgezeichnet und 2015 zum Kirchenmusikdirektor ernannt. Geboren wurde Christoph D. Minke unweit von Berlin im brandenburgischen Nauen. Als er zwölf Jahre alt war, übernahm er regelmäßig den Organistendienst in seiner Heimatgemeinde. Von 1982 bis 1987 studierte er in Greifswald Kirchenmusik, unter anderem bei Manfred Schlenker, der später mehrmals im Schönberger Musiksommer auftrat. Hier erklangt auch Schlenker Kantate „Epitaph für Stephanus“. 1988 folgte Christoph D. Minke einem Ruf des Leipziger Gewandhauschordirektors und Thomaskantors Georg Christoph Biller, dessen Assistent er dann bis 1990 war. Währenddessen studierte Christoph D. Minke an der Musikhochschule in Weimar das Orchesterdirigieren.

Von Jürgen Lenz