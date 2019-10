30 Jahre Mauerfall: Ratzeburg lädt Schönberg zu Feier ein

Ratzeburg/Schönberg

Am 9. November feiern Ratzeburg und Schönberg den Jahrestag „30 Jahre Mauerfall“. Dazu lädt die Stadt im Kreis Herzogtum Lauenburg ihre eigenen Bürger und die Freunde in der Partnerstadt in Nordwestmecklenburg ein.

Die Schweriner Landtagspräsidentin Birgit Hesse nimmt an der Feier teil Quelle: Jürgen Lenz

Der Hintergrund: Das Ende der innerdeutschen Grenze war auch Grundlage für die Städtepartnerschaft, die Ratzeburg und Schönberg am 7. Oktober 1990 besiegelten. Den Antrag hatten die Schönberger am 19. Dezember 1989 gestellt. Über Jahrhunderte waren die beiden Städte eng verbunden. Schönberg war zu Zeiten der deutschen Kleinstaaterei zeitweise Hauptort des Fürstentums Ratzeburg, zu dem die Domhalbinsel gehörte.

Daran, dass nach dem Fall der Mauer wieder zusammenwuchs, was zusammengehört, will die Stadt Ratzeburg am 9. November im Dom, auf dem Marktplatz, in der Kirche Sankt Petri und auf einer Eisbahn erinnern. Auftakt der Feierlichkeiten ist ein ökumenischer Gottesdienstes im Dom. Er beginnt um 16.30 Uhr. Der katholische Erzbischof Stefan Heße und die evangelische Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt gestalten den Gottesdienst. Erwartet werden neben den beiden Geistlichen auch drei Landespolitiker: der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther ( CDU), die Präsidentin des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern, Birgit Hesse ( SPD), und ihr Kieler Kollege Klaus Schlie ( CDU).

Der Schönberger Bürgermeister Stephan Korn sagt: „Ich freue mich auf eine besonders geschichtsträchtige Veranstaltung im Zeichen unserer Städtepartnerschaft.“ Quelle: Jürgen Lenz

„Nach dem Gottesdienst erfolgt ein Auszug zum Marktplatz in einer Lichterprozession mit anschließenden Grußworten des Ministerpräsidenten und der beiden Landtagspräsidenten“, kündigt die Inselstadt an. Den passenden Rahmen biete die Ratzeburger Eisbahn, die nach zweijähriger Pause von 17.30 Uhr bis 23.30 Uhr geöffnet sein wird. Sie werde zum „Ort der städtepartnerschaftlichen Begegnung, der Freude am Eislaufen und einer (N)Ostalgie-Eisdisco am späteren Abend.“ Der Eintritt ist am Festtag frei. Bei einem städtepartnerschaftlichen Wettbewerb im Eisstockschießen treten auch Daniel Günther, Birgit Hesse und Klaus Schlie an. Die Schönberger Feuerwehr, der DLRG-Ortsverein Ratzeburg und die Eisbahngastronomie reichen Essen und Getränke.

Zur selben Zeit wird auf dem Marktplatz und in der Stadtkirche Sankt Petri eine Veranstaltung live übertragen. Die Bundesregierung kündigt an: „Von Hof bis Ratzeburg sprechen wir gemeinsam darüber, was das Ereignis des Mauerfalls für uns alle bedeutet hat, welche Änderungen es mit sich brachte, welche Freuden und welche Herausforderungen.“ In zahlreichen Gespräche erinnern Bürger an die Ereignisse von vor 30 Jahren. Die Liveübertragung im Internet startet unter dem Titel „Das längste Gespräch entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze“ um 18.53 Uhr mit einer Konferenzschaltung zwischen Ratzeburg, Hof in Bayern, Geisa in Thüringen und dem Doppeldorf Böckwitz/Zicherie, das in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen liegt. Der Zeitpunkt verbindet die Übertragung mit einem historischen Ereignis. Am 9. November 1989 um 18.53 Uhr verkündete das SED-Politbüromitglied Günter Schabowski im Fernsehen die Reisefreiheit für alle Bürger der DDR: „Das trifft nach meiner Kenntnis – ist das sofort, unverzüglich.“

Gunnar Koech ist seit 17. Juni Bürgermeister von Ratzeburg. Quelle: Joachim Strunk

Ratzeburg ist ab 22 Uhr Schauplatz des „längsten Gesprächs.“ Die Stadt erwartet rund 100 geladene Gäste. Wer „das längste Gespräch entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze“ übers Internet verfolgen will, kann das über die Adresse www.unseregeschichte.bund.de.

Der Ratzeburger Bürgermeister Gunnar Koech (parteilos) bittet Einwohner der Stadt: „Begrüßen Sie mit mir und unserem Bürgervorsteher alle Gäste, die nach Ratzeburg kommen und lassen Sie uns der Welt zeigen, dass Ratzeburg feiern kann.“ Er freue sich auf einen gemeinsamen Abend am 9. November. Der Schönberger Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) fügt hinzu: „Ich freue mich auf eine besonders geschichtsträchtige Veranstaltung im Zeichen unserer Städtepartnerschaft.“

