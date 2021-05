30 Jahre nach der Wende: Gasleitung für Warnow

Grevesmühlen/Warnow

Die Grevesmühlener Stadtwerke haben die Gemeinde Warnow über eine Gasleitung erschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, liegt die Leitung bereits am Ortseingang, die Gasbefüllung der Leitung hat inzwischen begonnen. Der zweite Bauabschnitt betrifft die Verlegung der Leitung durch den Ort, wann das passiert, ist allerdings noch unklar.

Seit mehr als zehn Jahren plant der Landkreis die Sanierung der Dorfstraße, doch weil es Streit gibt um den Erhalt der Alleebäume und die endgültige Straßenbreite, läuft ein Planfeststellungsverfahren, in dem geklärt werden soll, was machbar ist und was nicht. Solange dieses Verfahren nicht abgeschlossen ist, können die Stadtwerke die Hauptstraße nicht aufnehmen, um die Leitung zu verlegen.

Eine Sondergenehmigung könnte alternativ den Stadtwerken ermöglichen, die Leitung in der Dorfstraße zu verlegen. Was demnächst passieren soll, ist die Erschließung der Seitenstraßen. Bislang sind die Warnower auf Flüssiggas beziehungsweise Öl als Heizmaterial angewiesen. Die Stadtwerke hoffen darauf, bis zum Herbst die Arbeiten abzuschließen.

Von Michael Prochnow