300 Euro Erlös bei Benefizaktion in Schönberg

190 Euro für die an Blutkrebs erkrankte Yvonne Wolski und 110 Euro für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei ( DKMS): Das ist der Erlös einer Benefizaktion der Dassowerin Simone Staude in Schönberg. Die Physiotherapeutin, Osteopathin und Kinderosteopathin bot in dieser Woche Wellnessmassagen an, für die sie kein Geld für sich nahm, sondern um Spenden für Yvonne Wolski oder die DKMS bat. Jeder Spender konnte selbst entscheiden, wer das Geld bekommt.

Simone Staude sagt: „ Ich freue mich über die Resonanz, gemeinsam Gutes zu tun.“ Für die Benefizaktion an zwei Tagen stellte der Judoverein Schönberg seine Trainingsstätte in der Rudolf-Hartmann-Straße zur Verfügung. Das Kosmetikstudio Bielau steuerte nach Auskunft von Simone Staude Körperöle bei.

Judosportlerin Yvonne Wolski (41) hat Medaillen bei internationalen Wettbewerben erkämpft. Quelle: privat

Wie berichtet, hat die Judosportlerin Yvonne Wolski Blutkrebs. Um ihn besiegen zu können, braucht sie Hilfe. Außerdem hat die Krankheit für sie zu einer großen finanziellen Belastung geführt. Ihre Freunde in den Judovereinen Schönberg und Gadebusch bitten alle Menschen in der Region um Unterstützung, denn nur eine passende Stammzellenspende kann das Leben der 41-Jährigen retten. Die beiden Vereine organisieren eine Registrierungsaktion der DKMS am Sonntag, den 15. Dezember, von 10 bis 15 Uhr bei der freiwilligen Feuerwehr in Gadebusch, Agnes-Karll-Straße 46. Für Kinder werden eine Hüpfburg und an ein Schminkstand aufgestellt.

