300 neue Straßenbäume im Klützer Winkel

Neuenhagen

Die Landschaft bei Neuenhagen zwischen Dassow und Klütz hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verändert. Zig neue Bäume sind entlang des neu gebauten Radwegs an der Landesstraße 01 gepflanzt worden und die Pfosten, an denen sie befestigt sind, leuchten hell selbst im Januarnebel.

Ausgleich für Fällungen im Land

Die lange Reihe junger Bäume, die sich auch von Grundshagen bis nach Klütz weiter zieht, ist eine Ausgleichspflanzung für Bäume, die aus Verkehrssicherungsgründen an Landesstraßen gefällt werden mussten. Sie ersetzen also im Klützer Winkel Bäume, an anderen Orten im Land verschwunden sind.

Eichen, Ahorn und Buchen

Laut Information des Straßenbauamtes in Schwerin handelt es sich bei der Neupflanzung um insgesamt 300 Bäume. Hauptsächlich sind es Stieleichen und Spitzahorn, aber auch Bergahorn und Rotbuchen. „Um die ökologische Vielfalt zu erhöhen werden zudem blütenreiche einheimische Sträucher in Gruppen gepflanzt“, heißt es aus dem Straßenbauamt.

285 000 Euro investiert

Für die neuen Bäume werden rund 285 000 Euro investiert. Die Kosten beinhalten neben der Pflanzung eine intensive Pflege der Bäume im ersten Jahr und weitere Pflegemaßnahmen bis 2024.

Radwegbau noch nicht abgeschlossen

Mit dem Bau des Radwegs, der Klütz mit Dassow verbinden soll, haben die Pflanzungen nichts zu tun. Das Projekt beschäftigt das Land und die Amtsverwaltung in Klütz, die vor Ort unterstützt schon seit Jahren. Von Klütz bis zum Biohof Hoher Schönberg sind die Radwege gebaut und auch von Kalkhorst bis zum Gebiet der Stadt Dassow fahren Radler inzwischen sicher. Eine Lücke gibt es bislang immer noch zwischen Hohen Schönberg und Kalkhorst. Dort sind die Grundstücksverhandlungen bereits seit 2009 schwierig.

Von Malte Behnk