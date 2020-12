32 neue Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg am Donnerstag

Wismar

Die Zahl der täglichen Covid-19-Neuinfektionen im Landkreis und in ganz MV bleibt weiterhin hoch. 32 Neue Fälle wurden am Donnerstag vom Gesundheitsamt erfasst. Damit sind 176 Menschen mit einer positiven Covid-19-Diagnose in Quarantäne, inklusive Kontaktpersonen 1231 insgesamt. Die 7-Tages-Inzidenz steigt damit nach Berechnung des Landesgesundheitsamtes in Rostock erneut an auf 83,3. Zeitgleich werden für die Landeshauptstadt Schwerin und die Landkreise Ludwiglust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte Werte über 100 gemeldet.

Rund zwei Drittel der positiv getesteten Personen waren als Kontaktpersonen in Quarantäne und sind bereits bekanntem Fallgeschehen zuzuordnen. Dazu zählen unter anderem zwei Beschäftigte der Senioreneinrichtung in Nisbill.

Tagespflege in Wismar betroffen

Ein neues Quarantäne-Geschehen gibt es in der Behindertenwerkstatt der Diakonie in Grevesmühlen. Nach einem positiven Test bei einem Beschäftigten müssen dort 23 Betreute und zwei Kollegen in Quarantäne.

Ebenso wurde eine Person aus einer Tagespflegeeinrichtung in Wismar-Wendorf positiv getestet, was zunächst zu einer Quarantäne für zwei Beschäftigte führt. Die Kontaktermittlungen laufen laut Gesundheitsamt weiter. Der Betreiber hat die Einrichtung vorsorglich für eine Woche geschlossen.

„Am Sana-Klinikum in Wismar gab es heute sieben neue Fälle – darunter drei Patienten, von denen leider einer noch am heutigen Tag verstarb. Hinzu kommen zwei Ärzte und zwei weitere medizinische Beschäftigte“, heißt es aus dem Gesundheitsamt in Wismar.

Der EHEC-Ausbruch im Amtsbereich Lützow-Lübstorf scheint zudem überstanden. „Der Großteil der erkrankten Kinder besucht nach negativen Stuhl-Tests wieder die Kitas, weitere positive Fälle sind nicht hinzugekommen“, so die Behörde. Allerdings konnte nach den Ermittlungen keine konkrete Quelle für das gefährliche Darm-Bakterium ausgemacht werden.

