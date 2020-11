32 neue Corona-Infektionen am Donnerstag in NWM – wieder Schulen und Pflegeheim betroffen

Hunderte Schüler von zwei Schulen im Landkreis Nordwestmecklenburg müssen seit Donnerstag in Quarantäne. Dort gab es jeweils positiv getestete Mitschüler. Zudem ist ein Patient aus dem Kreis in einer Klinik in Schwerin verstorben.

