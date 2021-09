35 neue Infektionen in NWM: Nur ein Landkreis hat mehr Fälle

Grevesmühlen

Mit 35 neu gemeldeten Corona-Infektionen am Dienstag ist der Landkreis Nordwestmecklenburg fast trauriger Spitzenreiter in Mecklenburg-Vorpommern. Lediglich der Landkreis Vorpommern-Rügen liegt mit 36 Infektionen darüber.

Viele der neuen Meldungen sind die Folge von bereits bekannten Infektionen. So wurden erneut vier Beschäftigte aus dem Schiffbau in Wismar positiv getestet. Außerdem haben sich fünf Mitarbeiter einer Firma im Energiesektor mit Corona infiziert. In drei Fällen gibt es Zusammenhänge zu bereits betroffenen Schulen oder Kindertageseinrichtungen. Sieben Personen haben sich im eigenen Haushalt angesteckt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Landkreis auf 75,3. damit bleibt die Corona-Ampel weiter auf „gelb“. Die Inzidenzwerte liegen im Landkreis Vorpommern-Greifswald bei 53,4, in Vorpommern Rügen bei 42,6 und in der Stadt Rostock bei 37,8. Landesweit beträgt die Inzidenz 37,8.

Von Malte Behnk